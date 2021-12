Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Bingo! Azzeccata martedì su ruota secca una favolosa quaterna che per effetto del sistema ridotto ha prodotto comunque un fantastico terno su ruota secca accompagnato da tre buonissimi ambi, il tutto con l'uscita del 4-12-37-48 proprio per la ruota di Venezia, ruota del sistema a precedente.Sempre su ruota secca e sempre martedì uscito nuovamente per la seconda volta l'ambo 44-50 proprio a Cagliari, ruota della ricetta Oca in tecia ....