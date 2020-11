Bellissimo l'ambo su ruota secca azzeccato immediatamente sabato con l'uscita del 28-72 su Napoli, ruota del sistema Lotto della settimana. Sempre dai sistemi e sempre sabato è stato azzeccato anche l'ambo su ruota secca 59-83 su Bari, ruota del sistema precedente. Per ruota secca azzeccato giovedì ancora una volta un bellissimo ambo con l'uscita del 26-70 su Bari con i numeri della Fiera di San Luca. Nuovamente tre ambi anche dal segno zodiacale dello Scorpione con l'uscita sabato del 28-73 su Torino dalla giocata astrologica e il 28-72 su Napoli dalla giocata cabalistica assieme all'11-14 martedì su Napoli. L'ambo 28-73 su Torino era stato consigliato anche la settimana precedente per la Luna scura. Sono inoltre usciti gli ambi 31-38 martedì su Milano ancora dalla ricetta Sopa de funghi e suca e ancora dalle ricette gli ambi 9-31 giovedì su Napoli e 9-64 sabato su Milano dalle intramontabili Fritoe de suca. Infine una bellissima quartina sabato e una terzina giovedì con i numeri 35-40-65-82 e 32-43-44 consigliati nei sistemi Superenalotto.

Novembre mese de bruma; davanti el me scalda dadrio el me consuma e Novembre bagnà, in April fien al prà e anche Se a Novembre no ti gha arà, sarà un anno tribolà . A Novembre gli alberi si spogliano dei colori dorati, la nebbia scende spesso e si sente l'inverno alle porte. In compenso questo mese porta il vino nuovo, le castagne, le patate dolci e le zucche profumate. Per tutto questo mese Mario Barba ha smorfiato le giocate 20-44-75-86 e 10-37-64-82 da farsi con ambo e terno su Venezia, Genova e Tutte con i terni 19-46-73 e 4-26-48 più 41-63-85 con ambo Venezia Napoli e Tutte.

Se xe vento a San Martin, tuto l'anno vento de garbin e Da San Martin se veste el grando e el picenin , Se piove a SanMartin, no semenar l'ortesin , E campane de San Martin, verze e porte al novo vin. Infinite le leggende dedicate a questo popolare Santo che si festeggia tra pochi giorni(11) perchè nel mondo contadino questa data segnava la conclusione dell'annata agraria; i raccolti erano stati venduti o messi al sicuro ed era il momento del saldo di debiti e crediti e si rinnovavano i contratti e i patti di mezzadria. Far San Martin nel linguaggio contadino significa traslocare e pagare i debiti. Per questo Santo ricordato per la leggenda del mantello diviso con un povero, Mario ha ricavato 11-25-47 e 24-51-78 con ambo su Venezia, Cagliari e Tutte.

Un bel terno dalla notizia che Venezia si salva dalle consuete acque alte di Novembre grazie alla messa in funzione del Mose. L'altro giorno però si è ritrovata tutto il grande Campo San Polo sommerso dall'acqua ma... a causa della rottura di un grosso tubo dell'acquedotto. Niente più acqua salsa ma adesso arriva l'acqua dolse. Non c'è proprio pace!!! 36-17-57 con ambo su Venezia e Tutte.

