Bellissimo l'ambo su ruota secca azzeccato giovedì con l'uscita del 57-90 proprio su Venezia la ruota delle Culle per neonati miliardari. Subito giovedì anche il 3-11 su Genova dall'aneddoto storico del 1789 a Venezia quando il Consiglio dei Dieci proibì il gioco della Tombola definendolo un gioco d'azzardo. Fantastici ambi su ruota secca anche con l'uscita martedì del 53-75 su Venezia, la ruota dei numeri smorfiati per il segno zodiacale dello Scorpione. Usciti il 36-57 giovedì proprio su Venezia, la ruota indicata ripetutasi uguale anche sabato su Cagliari dall'eccezionale allagamento di Campo San Polo a Venezia e il 28-77 uscito giovedì proprio su Napoli la ruota di un sistema Lotto. Sono stati inoltre centrati il 51-69 martedì su Napoli dall'alligatore in vasca da bagno, il 67-85 martedì su Roma ancora una volta dalla Luna Magica. Dalle ricette sono invece usciti sabato il 5-60 su Milano ancora dal Risoto de Maroni e Luganega e il 42-76 su Palermo dalla Torta de Pomi e Amareti. Infine, giovedì per l'amica Katia G. di Rovigo che aveva sognato di essere tornata bambina e che aveva vinto immediatamente la scorsa settimana un ambo su ruota secca, è uscito il 21-77 su Bari.

Par la Madona dela Salute, se veste le bele e anca le brute e Par la Salute, se coverze le pute. In passato infatti, questa data del 21 Novembre dove a Venezia si festeggia la Madonna della Salute, era tradizione che da quel giorno le signore iniziassero ad indossare le pellicce per l'inverno. Questa ricorrenza veneziana è molto sentita da tutti e da sempre è usanza in questo giorno andare in pellegrinaggio con tutta la famiglia ad onorare la Vergine Mesopandissa portata dal Morosini a Venezia da Candia (attuale Creta) e collocata nel 1670 nella chiesa fatta costruire dal Doge Nicolò Contarini per assolvere il voto di ringraziamento alla Madonna alla fine della pestilenza nel 1630. Di solito dopo la visita in chiesa e dopo aver acceso i ceri votivi, fuori nel campo e nelle calli adiacenti si comprano frittelle calde e palloncini colorati per i bambini. La festa poi continua andando a mangiare la Castradina il popolare piatto di questo giorno preparato con carne di montone speziata ed affumicata e cavolo verza. La Castradina è un omaggio ai Dalmati che furono gli unici che rifornirono proprio con la carne di montone affumicato il cibo a Venezia durante l'isolamento della peste. Quest'anno, causa Covid, non ci saranno i venditori di candele né i palloncini e frittelle calde, ma i Veneziani andranno comunque in pellegrinaggio e nelle case non mancherà la Castradina. Per l'occasione Mario ha smorfiato 17-35-62-80 e 19-52-66-85 con ambo e terno Venezia Milano e Tutte più i terni 12-56-89 e 8-35-71 con ambo Venezia Firenze e Tutte. Buonissima la giocata popolare 21 (il giorno) 29 (la Madonna) 70 (la Chiesa) 66 (il miracolo) da farsi con ambo e terno Venezia e Tutte. Tre buoni terni ricavati invece da una originalissima legge; nell'arcipelago delle Samoa in Polinesia, è illegale dimenticarsi del compleanno della moglie. Il consorte smemorato viene severamente punito. Attenzione mariti! 36-58-80 e 5-23-59 con 28-44-83 da giocate con ambo Venezia Cagliari e Tutte.

Mario Barba

© RIPRODUZIONE RISERVATA