Bellissimo l'ambo azzeccato immediatamente sabato su ruota secca con l'uscita del fantastico 31-53 su Venezia, la ruota consigliata da Mario Barba con i numeri buoni per gli ultimi giorni di febbraio. Centrati altri due bellissimi ambi su ruota secca, sono infatti usciti il 27-75 martedì su Genova, la ruota di un sistema, ed il 32-76 sabato su Bari, ruota dell'altro sistema. Sono inoltre stati azzeccati gli ambi 8-30 giovedì su Roma ancora una volta dalle giocate degli innamorati, il 38-65 sabato su Milano dalla notizia della mucca Alexandra che si è salvata dalla macellazione scappando e riuscendo a farsi adottare da un'associazione di animalisti, il 16-40 uscito giovedì su Milano con il 4-16 uscito sabato su Firenze dalla giocata astrologica dei Pesci e il 38-65 sabato ancora su Milano, ambo consigliato anche con i numeri del Carnevale. Complimenti a tutti!

Marso resenta, formento e poenta e anche Marso suto, pan par tuto ma nel mese di marzo si dice inoltre Marso el bala sensa son, parchè el xe furbo de razon e Marso Marsolin, furbo e birichin. Su questo mese appena iniziato si sono sbizzarriti tutti con proverbi e sentenze popolari vista la sua natura piuttosto bizzarra perchè, non ancora del tutto primavera, ma non più inverno. Infatti,A Marso ogni mato va descalso con Neve marsolina, dura dala sera ala matina. Marzo da sempre il mese della rinascita, il mese dell'equinozio di primavera, il mese che fa risvegliare la natura, le giornate si allungano visibilmente ma, sotto l'aspetto climatico è un mese molto instabile e la saggezza popolare l'ha sempre descritto con Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l'ombrello. Mentre Il poeta Adriano Caramellino lo descrive Attenti bambini, la mano al cappello: c'è Marzo che passa, che urla che spazza, che gioca monello per strade e giardini....Attenti bambini! E ride quel matto! e l'occhio vi strizza. Si china su un fiore con tenero amore....poi lesto, una bizza: disfà quel che ha fatto. E ride quel matto! E sempre combina scherzetti e pasticci: sparpaglia il bucato disteso sul prato. Scompiglia i bei ricci. Le nubi trascina...scherzetti combina. Ma quando di sera il cielo si ammanta di un rosso di fuoco vi guarda e vi canta: Or vien Primavera Poi va nella sera.

Per tutto questo mese Mario Barba ha smorfiato le giocate 13-35-57-79 e 18-27-54-63 con ambo e terno su Venezia, Genova e Tutte più i terni 22-31-58 con 11-25-69 con ambo su Venezia, Roma e Tutte. Domenica 8 Marzo, giornata internazionale della donna dedicata al ricordo delle conquiste sociali e al raggiungimento dei diritti delle donne. Molto è stato fatto in questo senso ma purtroppo nel mondo ci sono ancora zone dove le donne vengono discriminate e bisogna impegnarsi perchè questo non succeda. Con un grande mazzo di fiori di mimosa virtuale, Mario augura a tutte le donne del mondo una Buona Festa della Donna con i numeri ricavati per l'occasione: 8-21-16 e 21 39-66 con ambo su Venezia, Torino e Tutte. Infine una bella giocata dai bellissimi gondolieri veneziani! Pochi giorni fa una signora voleva assolutamente le attenzioni di un bel Pope e per avvicinarlo si è addirittura buttata in acqua (fredda) aggrappandosi con tutte le sue forze al bordo della gondola. Il gondoliere l'ha riportata a riva ma lei non voleva desistere, ha dovuto faticare non poco per convincerla che non era disponibile. Incredibile il fascino veneziano! 7-36-22-45 con ambo e terno su Venezia, Bari Palermo e Tutte.

