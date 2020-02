Azzeccato immediatamente sabato su ruota secca il bellissimo 32-65 proprio su Torino, la ruota indicata all'amica Maria di Villorba che aveva sognato il marito che comprava una pianta di Sanseveria.

Un altro ambo su ruota secca più un altro su tutte le ruote sabato anche per Elisabetta di Monselice che aveva sognato di tornare bambina con il 76-78 proprio su Venezia e il 38-76 su Torino. Ambi anche per Flavio di Azzano Decimo che aveva sognato Brigitte Bardot con il 24-87 martedì su Roma e il 32-76 su Torino per Annamaria di Martellago che aveva sognato un grosso elefante entrato in casa sua.

Ancora su ruota secca martedì il 15-67 uscito proprio su Ruota Nazionale, ruota di un sistema. Sono stati inoltre azzeccati il 12-66 martedì e il 3-22 giovedì su Cagliari ancora dalla leggenda dei Tre giorni della Merla, il 43-52 giovedì su Bari dalla luna crescente di febbraio, il 48-66 martedì su Milano ancora da un aneddoto storico, il 15-27 martedì su Genova dalla giocata cabalistica del segno zodiacale dell' Acquario e il 15-48 su Roma con il 64-77 giovedì su Firenze ancora dagli ultimi numeri di gennaio. Infine una bella quartina con l'uscita del 34-64-72-79 consigliata nel sistema Superenalotto precedente. Complimenti a tutti i vincitori!

A San Valentin, ea primavera xe vissin perchè A San Valentin el giasso non tien su gnanca un gardelin e anche Da San Valentin se pianta l'agio e el segolin.

Domani si festeggia San Valentino e anticamente per i contadini non era la festa degli innamorati ma la data che ufficialmente segnava la fine dell'inverno. Da molti secoli però in quasi tutto il mondo in questa data si festeggia l'amore.

Tantissime le tradizioni a secondo dei paesi, in alcuni casi anche curiose, come per esempio in Giappone dove in questo giorno sono le donne che regalano cioccolatini all'innamorato e lui esattamente un mese dopo ricambia con cioccolato rigorosamente bianco. Festa comunque sempre romantica dedicata all'amore come i versi di Giuseppe Bordi: Filastrocca di San Valentino: apri il cuore di buon mattino, spargi l'amore per la strada, ama tutti comunque vada. Ama tua moglie, tuo marito, ama la fede che porti al dito, ama i tuoi figli, i tuoi genitori: stringiti al petto i loro cuori. Ama animali, parenti, amici, perchè gli amati son più felici; ama la terra, le piante, i fiori, ama la gente di tutti i colori. Comincia oggi di buon mattino: spargi l'amore per il cammino, prendi la strada senza ritorno e come oggi ama ogni giorno.

Con gli auguri a tutti gli innamorati del mondo, Mario ha smorfiato 14-35-68-90 e 7-25-43-70 con ambo e terno su Venezia Torino e Tutte più i terni 8-30-52, 22-48-81 e 40-61-88 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte.

Infine due buoni terni per la mucca Alexandra da cui Mario aveva già ricavato delle giocate perchè scappata nel momento che la stavano portando al macello. Ora la bella notizia: un'associazione animalista grazie a delle donazioni, è riuscita ad acquistarla e adottarla così che la Mucca Allexandra invecchierà tranquilla e serena in una bella tenuta: 9-53-75 e 20-38-65 con ambo su Venezia, Roma e tutte.

Mario Barba

