Azzeccato immediatamente sabato il bellissimo ambo su ruota secca 32-81 uscito su Palermo, la ruota consigliata da Mario all'amico Andrea E. di Pordenone che aveva sognato di essere tornato a scuola incontrando tra i vecchi compagni anche una sua ex fiamma. Per gli amici che scrivono al Barba è uscito invece martedi scorso il 25-76 su Genova per Giorgia G. di Noale che aveva sognato la nonna e il 35-71 sabato su Milano per Giuseppina di Salzano che precedentemente aveva sognato di andare in vacanza in Sicilia. Immediatamente giovedi al primo...