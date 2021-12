Azzeccato immediatamente sabato il bellissimo ambo su ruota secca 25-61 uscito su Firenze, la ruota consigliata per la ricorrenza di Santa Lucia a Venezia. Subito sabato centrato anche l'ambo 22-37 uscito su Palermo e smorfiato per l'aneddoto storico sul famoso cartografo Vincenzo Maria Coronelli. Azzeccata inoltre sempre immediatamente sabato la terzina 7-45-76 dal sistema Superenalotto della settimana mentre; dal sistema della settimana precedente sono state centrate giovedì e sabato anche le terzine 10-48-79 e 7-76-81. Ancora un bel ambo su ruota secca centrato per il segno zodiacale del momento, il Sagittario con l'uscita giovedì del 41-62 su Venezia, la ruota consigliata accompagnato dal 16-38 uscito a Bari dalla giocata cabalistica.

Usciti anche gli ambi 3-30 sabato su Cagliari dal curioso nome del ragazzo indonesiano che si chiama come l'alfabeto, il 13-49 martedì su Genova dal granchio più caro del mondo, il 33-51 e il 18-51 martedì su Milano nuovamente dai numeri della Luna nova, luna scura, vincita sicura e ancora, alla fine della fatidica terza settimana, altri due ambi dalle fortunatissime giocate consigliate per la festa della Madonna della Salute con l'uscita martedì del 3-36 su Bari e del 18-51 su Milano. Infine un ambo anche per gli amici che scrivono con l'uscita sabato su Genova per Laura G. di Mestre che aveva chiesto numeri buoni. Complimenti a tutti!

Martedì prossimo alle ore 17 circa in pieno solstizio d'inverno, entra il nuovo segno zodiacale del Capricorno. Segno di terra irradiato dal pianeta dominante Saturno Dio del tempo che gli conferisce la prudenza, il senso del dovere e la perseveranza. Segno zodiacale importantissimo perchè non a caso anche il Redentore nasce in questo periodo dell'anno. Fino all'entrata a gennaio del segno dell'Acquario buone le giocate astrologiche 3-39-27-15 e 20-38-56-74, la giocata cabalistica 12-34-56-78 con ambo e terno su Venezia, Cagliari e Tutte più i terni 15-50-77 e 19-63-66 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte.

Buonissima la giocata del solstizio d'inverno 72-54-16-89 con ambo e terno su Venezia, Milano e Tutte. Da giocare al Lotto anche le ultime novità sicuramente curiose in fatto di cambiamenti e usanze culinarie. Ogni giorno i nostri bravi chef sperimentano nuovi piatti e nuove cotture con i nostri pregiatissimi prodotti Italiani che, non per dire, sono delle eccellenze! D'ora in avanti però le proposte potrebbero cambiare perchè, dopo l'autorizzazione al consumo di insetti di vario genere e altri animali esotici che una volta vedevamo solo nei film o in qualche zoo, ora per indicazione della UE, si potrà mettere in piatto anche carne di coccodrillo purchè arrivi da allevamenti certificati. Fino ad oggi le carni dei rettili: serpenti, lucertole, alligatori, coccodrilli e tartarughe erano proibite, da ora però, il coccodrillo si potrà tranquillamente servire. Sembra inoltre che questa carne sia pregiatissima per la sua leggerezza ma, rivolta ad un mercato solo per ricchi perchè il prezzo si aggirerà indicativamente sui 150euro il chilo. Mario Barba è convinto che non si potrà mai scambiare coccodrilli con le nostre galline padovane, i nostri polli ruspanti, le faraone, le anitre e conigli di casada . Buon appetito con 15-33-60 e 7-52-78 più 27-49-71 con ambo su Venezia, Genova e Tutte.

Mario Barba



© RIPRODUZIONE RISERVATA