Azzeccato immediatamente sabato il bellissimo ambo su ruota secca 21-66 uscito proprio su Venezia, la ruota consigliata a Mario Barba per l'aneddoto storico sulla Teriaca, la medicina veneziana che guariva tutti i mali. L'ambo 21-66 su Venezia era stato consigliato dal Barba anche la settimana precedente per il terno della Festa della Donna. Sempre su ruota secca centrati inoltre giovedì il 49-83 proprio a Milano, la ruota indicata per la notizia che tutti gli animali in letargo quest'anno si sono risvegliati con largo anticipo a causa della temperatura mite e l'ambo 7-43 uscito martedì proprio su Palermo, la ruota di un sistema Lotto precedente. Azzeccati martedì anche il 16-21 su Genova sempre dalla festa della donna e il 13-46 su Genova dalla ricetta precedente Museto in Gaera. Infine per gli amici che scrivono a Mario sono stati centrati martedì il 17-82 su Firenze assieme al 34-82 sabato su Roma per Davide F. di Mira che aveva sognato di andare al matrimonio di un caro amico che non c'è più e il 32-35 martedì su Bari per Aurelio di Belluno che aveva sognato di essere in difficoltà a sostituire una lampadina della sua auto. Complimenti a tutti i vincitori!

Oggi giornata speciale, ricorre San Giuseppe patrono dei falegnami e dei carpentieri. Inoltre si festeggiano anche tutti i papà del mondo e proprio a loro Mario Barba dedica questa delicata poesia di Vincenzo Riccio. Una Festa Speciale. La cosa più bella che possa capitare? È quella di sognare un mondo semplice, speciale, dove i pensieri di bambino diventano reale. E così, oplà! sogno un'astronave? E subito s'apre un universo da esplorare. Voglia di cioccolata? E che ci vuole, eccone un fiume da leccare. Questi pensieri, con cui gioco a nascondino, sono un gran dono per ogni piccolo bambino. Alcuni diventano disegni, altri giocattoli incantati. I sogni d'amore diventano abbracci strapazzati, le marachelle tempestosi capricci, i cuscini del lettone vascelli di pirati. Ehi, ecco un altro pensiero che si forma in testa. Eccolo, evviva: è una festa, la Festa del Papà! Un momento...ci sono, eccola arriva: che bella idea! Il mio regalo sarà questa poesia. Con tanti auguri a tutti i papà, Mario ha smorfiato 19-44-60-72 e 3-11-46-69 con ambo e terno su Venezia, Firenze e Tutte più i terni 7-43-70 e 10-28-64 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte. E con gli auguri più cari anche a tutti i Giuseppe, Bepi... buonissimo anche il terno 22-26-48 con ambo sempre per Venezia, Napoli e Tutte.

Domani alle ore 05 circa il sole lascia i Pesci per entrare nel segno zodiacale dell' Ariete irradiato dal pianeta dominante Marte, dio della guerra. Segno di fuoco, conferisce ai nati nel periodo, carattere energico, dinamico, focoso. I nati in Ariete sono inoltre di pronta intelligenza e con grande spirito di iniziativa.

Per questo segno zodiacale che rappresenta l'energia e per tutto il periodo: la giocata astrologica 5-41 29-17, la giocata cabalistica 20-22-3-90 con ambo e terno su Venezia, Palermo e Tutte più i terni 12-45-67 e 9-53-86 con ambo su Venezia, Milano e Tutte. Stanotte equinozio di Primavera! giorno e notte hanno uguale durata: 38-75-83 con ambo su Venezia, Genova e Tutte.

