Azzeccato immediatamente giovedì l'ambo 12-34 su Cagliari dalla ricetta della settimana Asià in tecia seguito subito sabato dal 40-58 su Cagliari dalle tradizioni venete. Due splendidi ambi su ruota secca sono invece stati centrati con l'uscita del 15-42 martedì e 8-58 sabato proprio su Cagliari la ruota del sistema Lotto precedente. Per gli amici che scrivono a Mario sono stati azzeccati martedì gli ambi 34-82 su Torino per Valerio P. di Mestre che aveva sognato di trovarsi bambino in vacanza a Jesolo e il 3-16 su Genova per Lucio T. di...