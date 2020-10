Azzeccato immediatamente giovedì al primo colpo il fantastico ambo su ruota secca 52-79 uscito proprio su Venezia, la ruota consigliata con i numeri smorfiati dalla leggenda delle castagne.

Sempre giovedì un altro bellissimo ambo su ruota secca con l'uscita anche del 47-72 proprio a Venezia, la ruota di un sistema lotto precedente. Dai consigli precedenti sono stati azzeccati il 48-70 su Cagliari ancora una volta dalla giocata astrologica del segno zodiacale del momento, la Bilancia, e l'ambo 38-56 giovedì su Genova dai numeri buoni da giocare per tutto il mese di ottobre.

Infine un ambo anche per l'amica Viola G. di Padova che aveva sognato la mamma. Complimenti a tutti!

Molo o suto, par San Luca se semena tuto e anche Par San Luca cava ea rava e meti ea suca. Domenica si festeggia proprio San Luca, il santo che segna nel mondo contadino il termine per le semine. Dopo pochi giorni invece si festeggia San Simone e Da San Simon se buta via el ceston, cioè la cesta dove si teneva il grano da semina perchè il tempo è proprio scaduto. A Treviso San Luca gode di molta notorietà popolare, non tanto per i miracoli del Santo ma soprattutto per la millenaria fiera che si tiene in suo onore. Negli archivi storici si ritrova documentata già nel 905.

Questa fiera famosissima si continua a tenere vicino all'antico porto del fiume Sile, anche se quest'anno in modo ridotto senza la consueta attrazione del Luna Park a causa dell'emergenza sanitaria Covid. Ci sono sempre però gli stand gastronomici dedicati alla cucina Trevigiana.

Anticamente all'ingresso della fiera veniva eretta una forca per scoraggiare bari e borsaioli perchè era usanza esserci anche bische da gioco. Fino a qualche decennio fa si teneva nell'occasione anche il mercato dei cavalli. Oggi purtroppo tutto questo è scomparso. Sperando che il prossimo anno si possa ritornare alla normalità, Mario per questa bella tradizione Veneta ha ricavato le giocate 3-11-36-69 e 37-26-48-70 con ambo e terno su Venezia, Bari e Tutte più i terni 18-40-62 e 31-53-77 con ambo su Venezia, Torino e Tutte.

Domani avremo la luna nuova di ottobre e ormai come consuetudine Mario Barba ogni mese per questa fase lunare molto propizia al gioco ricava dei numeri buoni.

Per la Luna scura... 10-28-73 e 23-50-78 con ambo su Venezia, Genova e Tutte più 24-66-72 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte. Due belle giocate il Barba le ha smorfiate anche da una curiosa notizia: da pochi giorni a Bologna si è aperta la prima Osteria a tempo, rispolverando un'antica usanza di un vecchio locale dove si mangiavano solo fagioli con cucchiai collettivi legati ai tavoli con delle catenelle. Più si sostava e più si poteva mangiare e si pagava in base al tempo trascorso. Oggi (causa Covid) i titolari di questa osteria, Mirco e Antonella, hanno introdotto l'antica regola: fanno pagare un ricco menù in base al tempo di sosta. Sei portate consumate nel massimo di un'ora costano 18 euro, se il tempo si protrae, alla seconda ora costeranno 26 euro e via così. In questo periodo di posti limitati il tempo è denaro! 18-26-71- e 8-41-74 con ambo su Venezia, Genova e Tutte.

Mario Barba

