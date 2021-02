Azzeccato giovedì immediatamente al primo colpo il bellissimo ambo su ruota secca 57-83 uscito proprio a Venezia per l'amica Marta D. di Mestre che aveva chiesto numeri buoni a Mario Barba. Sempre al primo colpo uscito anche il 38-82 giovedì su Napoli dai numeri smorfiati per gli ultimi tre giorni di gennaio, i giorni della Merla.

Subito sabato è stato invece centrato l'ambo 1-3 su Cagliari consigliato con il terno popolare. Un altro bellissimo ambo su ruota secca è stato inoltre azzeccato martedì con il 17-61 proprio su Venezia, la ruota della giocata cabalistica smorfiata per il segno zodiacale dell'Acquario.

Infine immediatamente sabato la fantastica quartina 35-48-56-65 dal sistema Superenalotto della settimana.

Il montepremi della combinazione del 6 al Superenalotto ha raggiunto nientemeno che la favolosa cifra di cento milioni di euro circa e ovviamente si stanno scatenando i sogni degli appassionati di questo gioco su quante cose si potrebbero fare con una vincita di questa portata.

Intanto complimenti a tutti i vincitori attuali. Andiamo ora a vedere cosa ci riserva Mario questa settimana.

Carneval ogni scherso val e quest'anno il carnevale ci ha fatto proprio uno scherzo di cattivo gusto. Tuti in maschera ma non le bellissime maschere degli anni scorsi ma quelle tristissime antivirus. Cercando di non intristirci troppo, oggi è giovedì grasso e a Venezia si usa dire Zioba grasso, tute le boche ica, cioè bisogna far festa comunque e mangiare le fritoe soprattutto quelle venexiane.

Le fritole ze come le donne: se no le ze calde e rotondete, no le ze bone.

Sperando di rifarci il prossimo anno quando tutto sarà solo un brutto ricordo il Barba ci regala una bellissima poesia del suo carissimo poeta Mario Caprioli proprio sul Carnevale del 1986.

Febraro, scurton de mese nutrìo de fredo, de vento de neve- ti resti sempre più picolo del normal, ma a Venessia ti porti el Carneval.- I fioi te speta co' impasiensa tirando fora e strasse dala credensa.- Ogni campo deventa un teatro e in Piassa se bala fin a le quatro.- Un fia' tuti perdemo el controlo, e chi xe triste resta da solo.- S'impinisse la cità de foresti, e un poco n'aprofita i disonesti.- Ma la festa bisogna pagar: Febraro xe curto, cossa ghemo da far? - A Carneval le mascare s'avemo cavà e se vedemo tuti come semo ne la realtà.

Si gioca 18-36-63-81 e 12-34-56-67 con ambo e terno su Venezia, Palermo e Tutte più i terni 21-39-66 e 6-33-51 più 19-52-85 con ambo su Venezia, Roma e Tutte.

Buonissimi i terni della luna nuova di questa notte, Luna nova, luna scura, vincita sicura: 13-24-46 e 27-49-71 con ambo su Venezia, Torino e Tutte. Mario ha smorfiato anche le giocate buone per tutto il mese di febbraio che fortunatamente quest'anno dura solo 28 giorni: 2-90-61-28 con ambo e terno su Venezia, Bari e Tutte più i terni 11-6-45 e 7-10-15 con ambo su Venezia, Bari e Tutte.

Infine un bel terno anche per la Festa degli innamorati di domenica: A San Valentin, a tute le done un coresin: 14-16-32 con ambo su Venezia, Bari e Tutte.

Mario Barba

