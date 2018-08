CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Azzeccato ancora una volta un fantastico terno su tutte le ruote con l'uscita giovedì del 6-30-42 su Genova consigliato da Mario Barba con la giocata astrologica del segno zodiacale del momento il Leone (segno di sua appartenenza). Azzeccati al primo colpo anche gli ambi 14-30 uscito giovedì su Milano per l'amica Giuseppina M. di Dolo che aveva sognato il papà e aveva scritto a Mario per farsi smorfiare il sogno, il 6-30 uscito sempre giovedì su Genova e consigliato per la ricetta della settimana Polpete de pan c'ol pomodoro. Dai consigli...