CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Azzeccato al primo colpo immediatamente giovedì un favoloso terno con l'uscita del 1-37-73 su Firenze, consigliato da Mario per la festa della Sènsa. Dalla stessa giocata è uscito subito sabato anche l'ambo 1-19 su Napoli. Tre fantastici ambi su ruota secca sono invece usciti tra martedì e sabato con il 68-79 proprio su Bari, il 14-24 proprio per la ruota Nazionale e il 26-81 su Genova ruota del sistema della settimana. Sempre su ruota secca anche il 53-87 uscito su Bari, la ruota consigliata, accompagnato anche dal 7-53 su Milano per...