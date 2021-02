Azzeccato al primo colpo giovedì l'ambo 33-42 su Bari accompagnato subito sabato dal 15-42 su Torino e 1-45 su Milano tutti smorfiati per il Carnevale. Sempre giovedì al primo colpo uscito anche l'ambo 29-43 su Genova per l'amica Gaia F. di Padova. Dai consigli precedenti invece quattro fantastici ambi azzeccati su ruota secca più altrettanti su tutte le ruote con l'uscita martedì del bellissimo 23-64 su Venezia per l'amico Giacomo P. di Padova che aveva sognato di correre una maratona al freddo e sotto la pioggia, il 21-66 giovedì su Roma, la ruota della bellissima poesia in veneziano Carneval 1986 del compianto poeta Mario Caprioli, il 24-46 giovedì su Genova dalla luna nuova e il 16-32 su Cagliari dalla Festa degli Innamorati. Poi il 5-66 su Roma dal distributore di benzina automatico che parla in dialetto più il 71-76 sabato su Torino per l'amico Sergio F. di Padova che aveva sognato di andare in gita a Roma con gli amici.

Infine ancora due ambi su ruota secca con il 29-31 sabato proprio a Venezia, ruota del sistema precedente più il 46-89 su Napoli, la ruota della giocata fortunata per tutto il 2021. Complimenti a tutti i vincitori!

Proprio oggi alle ore 12 circa il sole lascia l'Acquario per entrare nel segno zodiacale dei Pesci irradiato dal dominante Nettuno dio delle acque. Ultimo segno della ruota dello zodiaco e segno di acqua, esso conferisce ai nati nel suo periodo timidezza, sensibilità, fantasia, spiritualità e senso del risparmio.

La costellazione zodiacale dei Pesci rappresenta il diluvio universale, è la stagione delle nevi cadute durante l'inverno che si sciolgono al tepore del primo pallido sole. L'uomo dei Pesci è di norma molto sensibile, ma tende a non manifestare quello che sente. Egli può amare a lungo in silenzio ed il suo amore è sempre devoto. La donna invece è quasi sempre la creatura ideale per la vita domestica, una madre meravigliosa, illuminata e intelligente. Il numero astrologico fortunato di questo segno è il 4 mentre la pietra preziosa amuleto è l'Agata, molto usata nell'antichità per la forza della sua potenza magica. Anche nel profumo gli appartenenti ai Pesci prediligono la delicatezza del gelsomino che contiene però una grande forza tanto che il fiore è definito Elisir di lunga vita.

Per questo segno dall'apparenza fragile ma nel contesto invece forte, per tutto il periodo, Mario Barba ha smorfiato le giocate astrologiche 4-40-16-28 e 7-25-43-52 la giocata cabalistica 5-33-49-71 con ambo e terno su Venezia, Palermo Milano e Tutte più i terni 14-36-58 e 23-5- 68 con 19-30-41 da farsi con ambo su Venezia, Napoli e Tutte. Quando ea Luna ga el culo in mogia, piove vogia o no vogia: domani primo quarto di Luna, si gioca 33-42-87 con ambo su Venezia, Firenze e Tutte. Infine un bel terno anche da una curiosità. Da sempre i pescatori fanno a gara per chi cattura il pesce più grande. In Giappone invece, con un antico metodo che risale ai samurai di 200 anni fa, si fa a gara a chi pesca il pesce più piccolo del mondo, il Tanago. Le gare si svolgono con delle particolari canne di bambù che per crearle ci vogliono anche due anni di lavoro artigianale, alla lenza poi va attaccato un amo talmente sottile che viene affilato al microscopio. Incredibile da credere... un pescatore che si vanta del pesce più piccolo è proprio una vera rarità! 12-48-84 con ambo su Venezia, Firenze e Tutte.

Mario Barba

