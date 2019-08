CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Azzeccati subito sabato gli ambi 16-49 uscito su Palermo per Lucio T. di Mirano che aveva sognato di non trovare gli occhiali da sole e il 13-49 su Torino dalla ricetta della settimana Tarinee de Pesse.Sei splendidi ambi su ruota secca sono stati invece centrati con i consigli precedenti, ne sono infatti usciti tre con la terzina 61-71-87 azzeccata martedì più il 71-87 sabato e il 71-1 giovedì, tutti e cinque proprio su Napoli, ruota del sistema precedente e il 13-40 sempre sabato proprio a Venezia, la ruota consigliata ancora una volta per...