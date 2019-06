CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Azzeccati ancora due splendidi ambi su ruota secca per gli amici che scrivono a Mario Barba! Sono stati infatti centrati il 13-71 immediatamente sabato su Venezia, la ruota consigliata all'amica Giorgia G. di Roncade che aveva chiesto numeri buoni e, in terza settimana, il 13-42 sempre sabato e sempre a Venezia per Silvio G. di Mestre che aveva sognato una persona che credeva deceduta e che gli presagiva una consistente vincita. Per ruota secca sabato anche il bellissimo 48-85 uscito a Genova, la ruota del sistema Lotto della settimana...