Ancora quattro favolosi ambi su ruota secca! Sono infatti usciti il 9-47 giovedì assieme al terno 9-47-69 (che ha prodotto tre ambi) il tutto dal sistema su Roma.

Sempre su ruota secca centrato anche il 38-60 proprio su Venezia, la ruota dei numeri buoni per tutto il mese di luglio assieme anche all'ambo 24-60 su Firenze.

Giovedì immediatamente al primo colpo azzeccato l'ambo 8-52 su Palermo dalla ricetta della settimana Meansane rodolae.

Dalla ricetta precedente Fasioi in tocio sono usciti altri due ambi con il 43-76 martedì su Genova e il 21-76 giovedì su Milano.

Per gli amici che scrivono a Mario è stato è stato centrato martedì il 66-76 su Genova per Laura G. di Venezia che aveva chiesto numeri buoni e il 2-87 uscito sabato su Palermo per Sabrina M. di Rovigo.

É stato inoltre azzeccato sabato il 23-89 su Torino dal terno della luna piena. Infine sabato anche una terzina con il 19-40-67 dal sistema Superenalotto.

Complimenti a tutti i vincitori!

Sabato notte doveva rinnovarsi la magica notte del Redentor, come tutti gli anni il terzo sabato di luglio. La festa del Redentore inizia la notte del sabato con i famosi foghi per poi continuare alla domenica con i pellegrinaggi alla chiesa dedicata per voto alla Giudecca per ricordare la liberazione dall'epidemia di peste del 1575/1577 che decimò più di un terzo della popolazione veneziana.

Quest'anno purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria la Festa famosissima si farà senza fuochi d'artificio e senza assembramenti nelle fondamente.

Ci saranno comunque intrattenimenti musicali intineranti tra i canali e davanti a San Marco tra le barche dei veneziani che non vorranno rinunciare alla tradizionale cena sotto le stelle.

Il poeta Renato Pergola ricorda un Redentor di quando era bambino con queste rime: Ricordo ancora co nostalgia prima dea Festa del Redentor che a casa preparava co euforia, paste e fasioi, peperonata e saor. E dopo de corsa in fondamenta, par tenir el posto su eà riva più bea.

Eà gente girava feice e contenta, mio pare arivava portando eà toea. Mia mare el magnar e queo che serve a noaltri fioi co e careghe in testa.

Eà gente che canta, che bala, che beve, par tuta eà Giudeca ghe gera na festa, tuto el canal xe impinio de barche coi baoni impisai e tute inghirlandae de figure de luce e piene de frasche, ea gente rideva..che grande cantae....

Per questa secolare ricorrenza tutta veneziana, Mario Barba ha smorfiato 1-37-46-73 e 17-44-50-61 con ambo e terno su Venezia, Cagliari e Tutte più i terni 24-33-69 e 9-42-77 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte.

Buonissimi i terni di luna nuova di lunedì 21-48-75 e 18-36-81 con ambo su Venezia, Torino e Tutte.

Gli scrocconi le pensano proprio tutte!

Un cliente americano ha liberato in una stanza d'albergo tre topi per non pagare il conto.

Denunciato per essere stato scoperto, la polizia ha ritrovato che questa era un'abitudine! 19-37-64 con ambo su Venezia, Torino e Tutte.

Mario Barba

