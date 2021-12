Ancora buonissimi ambi azzeccati subito su ruota secca con l'uscita immediatamente sabato del 56-74 proprio su Venezia, la ruota consigliata e raddoppiato con l'uscita degli stessi numeri anche su Genova dalla giocata astrologica del segno zodiacale del momento, il Capricorno. Sempre dal nuovo segno zodiacale e sempre sabato anche la giocata cabalistica ha regalato un altro splendido ambo su ruota secca con l'uscita del 56-78 su Cagliari, ruota indicata dal Barba. Al primo colpo centrata inoltre la bellissima quartina 12-37-41-75 consigliata nel sistema Superenalotto della settimana. Dai consigli delle due settimane precedenti ancora bellissimi ambi su ruota secca con l'uscita martedì del 28-40 proprio su Genova, la ruota della giocata astrologica del segno zodiacale appena concluso, il 16-49 sabato proprio su Venezia accompagnato dal 33-51 su Roma e dal 49-82 giovedì su Firenze, tutti e tre ancora una volta dalla Luna nuova di dicembre. Centrati anche gli ambi 22-49 giovedì su Firenze dal terno di Santa Lucia, il 3-50 uscito martedì su Roma dal bar con l'acqua alta perenne ed infine il 29-11 sempre martedì su Firenze dalla ricetta della faraona in salsa pevarada. Complimenti a tutti i vincitori!

Fasso un albero special, co baete e caramee, cola polvere de stee. Fasso un albero a colori che raegra tuti i cuori, e po' scrivo tra i regai ; Semo tuti quanti uguai!!!. Giuseppe Bordi fa questa bella riflessione sullo spirito del Natale che andremo a festeggiare dopodomani.

Natale è sicuramente la festività più importante dell'anno, le persone di norma si sentono più disponibili verso il prossimo, si scambiano regali, auguri, le famiglie si riuniscono alla stessa tavola e per un po' si ritorna tutti bambini. In passato, era tradizione la sera di vigilia, invitare tanti ospiti tra cui doveva esserci un foresto o comunque una persona sola senza famiglia o con la famiglia lontana.

Era usanza ferrea che la cena fosse de magro a base di pesce, usanza per fortuna ancora attuale con risoto de bosega, il bisato rosto, i bigoi in salsa e bacalà in tecia e conso.

La tradizione vuole che la notte di Natale si lascino tutte le decorazioni accese per illuminare la strada dei Re Magi, chi ha un caminetto deve far ardere un bel ceppo tutto la notte per riscaldare il Gesù Bambino appena nato; è proibito regalare croci o incrociare posate a tavola perchè di cattivo auspicio, ricorda la morte di Cristo e non la sua nascita.

Tra le tantissime usanze antiche ma sempre da rispettare, anche quella di non discutere a tavola ma di passare un convivio in serenità e armonia con i commensali.

Per le usanze e le tradizioni buona la giocata popolare 25-12-29-1-30 con ambo, terno, quaterna per Venezia, Napoli e Tutte e 17-44-80-89 con 57-75-12-30 con ambo e terno su Venezia, Milano e Tutte più ancora i terni 18-45-63 e 14-25-58 con 29-51-73 da farsi con ambo su Venezia, Palermo e Tutte.

Mario Barba augura a tutti gli affezionati lettori di passare un Santo Natale sereno con i propri cari e con un pizzico di fortuna si gioca 13-47-60 e 21-54-76 con ambo su Venezia, Torino e Tutte.

Mario Barba



© RIPRODUZIONE RISERVATA