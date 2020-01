Ancora 5 ambi su ruota secca azzeccati con i sistemi di Mario Barba. É infatti uscita sabato la bellissima terzina 10-25-40 su Venezia, la ruota del sistema precedente. Questa terzina proprio per effetto del sistema ha formato 4 ambi per la ruota. Un altro ambo è uscito giovedì con il 49-75 su Firenze, la ruota dell'altro sistema. Immediatamente al primo colpo giovedì è stato centrato l'ambo 8-26 su Bari dai numeri buoni per il mese di gennaio mentre subito sabato è uscita la terzina 34-36-63 dal sistema Superenalotto della settimana.

Uscito inoltre giovedì anche l'ambo 16-34 su Roma ancora una volta dai numeri buoni per tutto il periodo del segno zodiacale del Capricorno. Per gli amici che scrivono a Mario sono stati invece centrati sempre giovedì il 3-34 su Roma per Fabio F. di Mestre che aveva sognato un carretto che vendeva bottigliette di acqua a 1000 euro l'una e il 52-81 su Milano per Elena M. di Padova che aveva sognato un amico che non vedeva da 40 anni. Complimenti come sempre a tutti i vincitori!

Prima del 1734, quando il gioco del lotto diventò pubblico, a Venezia si giocava già da secoli in Ridotti e casini molto spesso anche contro leggi che si altelenavano per proibire i giochi d'azzardo. Per lunghissimo tempo il gioco fu permesso solo nel periodo del Carnevale ma poi in realtà a Venezia si giocava sempre. Nei libri di storia riguardanti il gioco a Venezia si ritrovano delle cose molto interessanti come il fatto che nel 1638 venne concesso per legge a Marco Dandolo di far diventare il suo palazzo a San Moisé, in Ridotto pubblico dove per i 6 mesi del Carnevale (allora tanto durava) si poteva giocare d'azzardo a condizione obbligatoria che le dame e i nobili che lo frequentavano portassero una maschera all'interno delle sale da gioco. Erano esonerati dal mascherarsi solo i Barnabotti, classici croupier dell'epoca. Il ritrovo ebbe così tanto successo che dopo pochi anni il governo entrò in maniera occulta negli interessi della bisca introducendo alcuni nobili come controllori dei banchi di gioco. Il Consiglio dei Dieci accortosi di questa indegna manovra contro ogni principio legislativo di un governo civile sanzionò duramente tutta la congrega. Da questo fatto, contro le istituzioni, girò in città anche questa poesia che si trova nel libro di Giovanni Dolcetti Le bische e il gioco d'azzardo a Venezia: Ma chi è quello a quella tola circondà da tanta fola colla toga, e colla stola. Xello forse in quell'arnese par decider le contese dei privati, e le pretese. A difender l'innocente dalla forca del potente o a frenar el prepotente. V'ingannè che l'è un Patrizio che sta là per tirar tizio e sempronio al principizio. Par vedar sel ghe vien sotto, spennacchiar qualche merlotto e mandarlo co'l cao rotto.

Per questo aneddoto storico sul gioco Mario ha smorfiato 12-30-48-66 e 11-36-58-80 con ambo e terno su Venezia, Firenze e Tutte più i terni 5-23-50, 1-45-89 e 21-54-87 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte. Infine numeri buoni dalla fuga di una mucca che alcuni allevatori della nostra campagna stavano per portare al macello. La mucca, avendo capito cosa gli stava per succedere, appena avuta l'occasione se l'è data letteralmente a gambe scappando in mezzo al traffico e creando un bel caos! 16-52-88 e 3-36-69 con ambo su Venezia, Bari, Palermo e Tutte.

