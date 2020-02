Anche questa settimana Mario ha centrato un bellissimo ambo su ruota secca immediatamente al primo colpo con l'uscita giovedì dell' 11-43 proprio su Bari, la ruota del sistema Lotto della settimana accompagnato anche da una bella terzina 43-69-74 consigliata nel sistema Superenalotto.

Subito sabato è stato invece centrato l'ambo 50-86 proprio su Roma, la ruota dei Baceti dea Monica, ricetta della settimana.

Quattro splendidi ambi su ruota secca sono stati azzeccati anche con i consigli delle due settimane precedenti con l'uscita del 25-75 giovedì proprio su Genova, la ruota del sistema Lotto precedente, il 26-53 martedì proprio su Venezia dai numeri della luna, il 13-65 sempre martedì proprio su Torino, la ruota indicata all'amico Antonio che aveva sognato un orso nero e il 32-72 sabato proprio su Venezia accompagnato anche dall'ambo 72-76 su Cagliari per l'amica Annamaria di Martellago che aveva sognato un enorme elefante in casa sua e che aveva già azzeccato un ambo su tutte le ruote la scorsa settimana.

Sono inoltre usciti il 15-53 martedì su Roma per l'amico Valentino di Aquileia, il 76-1 su Firenze per l'amica Elisabetta di Monselice che aveva sognato di essere tornata bambina, il 15-78 su Milano con 28-83 giovedì su Torino dai numeri buoni per tutto febbraio, il 22-69 sabato su Firenze dal plenilunio del mese e per l'ennesima volta altri due ambi: sabato il 22-90 su Torino e il 50-68 su Roma dai Giorni della Merla.

Usciti ancora (già 5 di cui 2 su ruota secca) altri due ambi con il 13-43 martedì su Roma e il 20-43 sabato su Palermo dalla giocata degli auguri buona per tutto il 2020. Infine uno splendido quattro dal sistema Superenalotto precedente con l'uscita martedì del 24-68-72-81. Complimenti ai numerosissimi vincitori!

Febbraio, vino, balli e cuore gaio perchè febbraio si porta sempre il Carnevale, la festa più vivace dell'anno ricca di riti allegri e liberatori. Oggi è Giovedì grasso, il culmine del Carnevale: A zioba grasso tute le boche lica, cioè in questo giorno tutti mangiano fritoe e galani. Ci si deve divertire, mascherare e festeggiare come nella migliore tradizione popolare. Venezia, da sempre regina del Carnevale, ospita ogni anno le più belle maschere del mondo e, in questi giorni basta girare per la città ma sopratutto in Piazza San Marco per vederne di spettacolari.

Tra i tantissimi proverbi veneziani sul Carnevale Mario ne ha ritrovati di antichissimi come: Chi se marida mal, no fa mai Carneval e anche Da Nadal a Carneval no ghe xe vizilia da oservar e L'amor de Carneval, mor in quaresema per finire con No ghe xe Carneval sensa na luna nova de Febraro . E proprio per la luna nuova di Febbraio che si forma domenica Mario ha smorfiato i terni 12-30-66 e 5-41-86 con 24-46-79 con ambo su Venezia, Cagliari e Tutte più i numeri del Carnevale di Venezia: 11-38-65-74 e 18-40-55-62 con ambo e terno su Venezia, Bari e Tutte. Buoni i terni 15-37-48 e 60-69-87 con ambo su Venezia, Genova e Tutte. Due buone giocate anche per il nuovo segno zodiacale dei Pesci, buone per tutto il periodo: la giocata astrologica 4-40-28-16 e la giocata cabalistica 7-36-22-70 con ambo su Venezia, Palermo, Bari e Tutte.

