Anche questa settimana azzeccati sei stupendi ambi su ruota secca accompagnati da altri nove su tutte le ruote. Immediatamente giovedì al primo colpo il bellissimo 2-61 uscito su Bari, la ruota consigliata per i numeri buoni per tutto il mese di febbraio. Incredibilmente subito sabato lo stesso ambo 2-61 si è ripetuto uscendo anche proprio su Venezia, l'altra ruota consigliata confermando ancora una volta come vuole la tradizione scaramantica del gioco del Lotto che le ruote di Venezia e Bari si chiamino tra loro con l'uscita degli stessi numeri a breve termine.

Immediatamente tra giovedì e sabato sono stati azzeccati anche gli ambi 6-51 su Torino, il 27-71 sabato su Genova dai numeri della Luna e il 14-32 su Milano dal terno della Festa degli innamorati. Infine dalle giocate consigliate per la settimana anche l'ambo 39-70 giovedì su Genova per l'amica Grazia F. di Rovigo e la terzina 50-61-66 al Superenalotto dal sistema. Dai consigli precedenti è stata invece centrata la bellissima terzina 41-72-82, che ha prodotto tre ambi martedì su Roma, la ruota del sistema Lotto, poi il 12-49 uscito sabato su Venezia, la ruota della giocata buona per tutto il 2021. Da questa giocata è già il quinto ambo uscito dall'inizio anno. Sono inoltre usciti il 45-78 sabato su Palermo nuovamente dalla leggenda dei Tre giorni della merla e il 40-62 giovedì su Milano dall'aneddoto storico della chiusura dei caffè in Piazza San Marco.

Uscito inoltre il 27-87 sabato per l'amica Antonella di Mestre che aveva già vinto un ambo su ruota secca al primo colpo. Dai sistemi Superenalotto precedenti le terzine 35-40-82 giovedì e 49-61-76 uscita invece sabato. Complimenti a tutti i vincitori!

Ogni mal, sparisse a Carneval!. Martedì ultimo giorno di Carnevale e anche ultimo giorno di abbondanti mangiate prima dell'inizio della Quaresima. Martedì grasso proprio perchè in questo giorno si dovrebbero consumare tutti i cibi che si ritrovano in casa per poi dal giorno dopo, mercoledì delle Ceneri, fare digiuno. Per questo Carnevale molto diverso, la poetessa Wally Narni ha scritto delle belle rime: Per Venessia e i Venessiani no xe proprio Carneval. Poche fritole e Galvani e va proprio tanto mal. Niente sfronzoli e colori, niente maschere e turisti, tra pensieri e tra dolori semo tuti tanto tristi....

Ancora buone giocate con 15-33-42-60 e 7-40-55-84 con ambo e terno su Venezia, Cagliari e Tutte più i terni 5-41-68 e 1-23-45 con 17-39-44 con ambo su Venezia, Genova e Tutte. Mario ha ritrovato un curioso aneddoto storico del mese di febbraio del lontanissimo 1394. Ben 627 anni fa, il Podestà di Treviso concesse ad un fornaio, certo Ugolino Tedesco, di aprire delle stue, cioè dei bagni pubblici dove ci si poteva anche purificare. La prima Spa della nostra regione! Il decreto di autorizzazione precisava una limitazione: Solo uomini e donne di buona fama ed opinioni, e di provata onestà: 13-46-79 e 4-40-58 con ambo su Venezia, Torino e Tutte. Da giocare al Lotto anche il nuovo fenomeno del cashback. Un pieno di benzina da 50 euro è stato pagato di notte in un distributore della Marca trevigiana dividendo la cifra addirittura in 148 operazioni di bancomat. Per dividere i 50 euro con così tante transazioni da pochi centesimi ad un'euro, il cliente deve aver lavorato parecchio. Se questo dovesse accadere anche di giorno...chissà le code chilometriche! 71-22-90 con ambo su Venezia, Bari e Tutte.

