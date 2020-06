Anche questa settimana azzeccati altri 5 splendidi ambi su ruota secca, più altri 4 su tutte le ruote con i consigli di Mario Barba. Immediatamente giovedì centrato il bellissimo 9-33 uscito proprio su Bari, la ruota della giocata astrologica del segno zodiacale del momento, il Cancro.

Sempre dai numeri consigliati per tutto il periodo di questo segno, è uscito subito sabato anche l'ambo 29-73 su Bari.

Dalla rubrica precedente i favolosi 23-41 uscito giovedì proprio su Venezia e il 41-59 sabato proprio su Cagliari, le ruote delle giocate smorfiate per tutto il mese di giugno. Sempre sabato uscito anche il 14-80 proprio su Bari, la ruota del sistema e il 22-59 proprio su Cagliari, la ruota della ricetta Sfogi in toceto che aveva già regalato un altro ambo al primo colpo.

Sono stati inoltre azzeccati il 26-71 martedì su Cagliari per l'amica Rossana L. di Portoviro e il 13-1 sabato su Firenze ancora una volta dalla giocata fortunata buona per tutto il 2020. Complimenti ai vincitori!

Ea cicala no canta se San Piero no la scanta. Proprio in questi giorni infatti iniziano a frinire le cicale in concomitanza con la festa di San Pietro e Paolo. Il frumento è alla stretta finale prima della mietitura, il granoturco sta crescendo e l'uva inizia a mostrare gli acini.

Periodo molto delicato e violenti temporali potrebbero rovinare tutto. Legata però alla ricorrenza di San Pietro esistono diverse leggende dove sarebbe proprio sua madre a scatenare i temporali più paurosi. In vita, donna poco caritatevole e litigiosa, fu castigata andando a finire all'inferno e tutte le intercessioni del santo figlio non servirono per portarla con lui in paradiso.

Le fu concesso di vederlo una volta l'anno nel giorno della sua festa, il 29 giugno.

Per farla però uscire si devono spalancare le porte dell'inferno scatenando così un finimondo di tuoni e fulmini. Co brontola la mare de San Piero, brusa l'olivo e impissa un cero e siccome Oto giorni prima e oto giorni dopo comanda so mare de San Piero ogni contadino appena sentiva un tuono, usava bruciare un ramo di olivo benedetto della Domenica delle Palme e facendosi i segni della croce con la mano sulla fronte, sulla bocca e sul petto, recitava: Santa Barbara e San Simon, che ne libera da sto ton, che ne libera da sta saeta, Santa Barbara benedeta.

Non a caso la Santa protettrice dai tuoni e dai fulmini è divenuta la patrona degli artiglieri. Per le tradizioni popolari di giugno Mario ha smorfiato 10-37-55-73 e 7-40-51-62 con ambo e terno su Venezia, Palermo e Tutte più i terni 12-30-48 e 16-27-49 con ambo su Venezia, Torino e Tutte.

Non può mancare il terno popolare 29-65-83 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte. Infine dei bei terni da una notizia veramente comica; poco prima del blocco sanitario degli aerei, un volo dalla Norvegia alla Germania, ha dovuto rientrare velocemente all'aeroporto di Oslo per un guasto alla toilette.

Nulla di curioso se a bordo non ci fossero stati ben 85 idraulici di una società di impianti. Incredibile ironia! 20-38-65 e 15-33-69 più 3-25-47 con ambo su Venezia, Cagliari e Tutte.

Mario Barba

