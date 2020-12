Al primo colpo immediatamente giovedì è stato centrato il 62-8 su Roma dai numeri degli ultimi giorni di Novembre e, sempre al primo colpo, uscito anche il 46-64 su Palermo dalla ricetta della settimana Torta de maroni e ciocolata. Subito sabato invece è stato azzeccato il 16-40 su Bari dalla giocata astrologica del segno zodiacale del Sagittario. Dal sistema Superenalotto della settimana sono state centrate anche la bellissima quartina 39-52-67-76 giovedì e la terzina 61-87-90 sabato. Dai consigli delle tre settimane precedenti sono stati azzeccati martedì il fantastico 21-46 su Genova, ruota di un sistema, il 3-75 su Cagliari, ruota di un altro sistema più il 31-64 a Torino, ruota del terzo sistema. Inoltre sempre martedì uscito il 21-58 su Milano, la ruota consigliata da Mario (con questi numeri) all'amica Katia G. di Rovigo che aveva sognato di essere tornata bambina e che aveva già vinto immediatamente un altro ambo su ruota secca con l'uscita del 58-77 sempre su Milano assieme anche ad un ambo su tutte le ruote. Per l'amica Laura T. di Meolo che aveva sognato di passeggiare in spiaggia con la mamma e che aveva già vinto anche lei due ambi, è uscito questa settimana ancora il 4-61 su Roma.

Giovedì azzeccato nuovamente il 52-66 su Venezia, la ruota consigliata per la festa della Madonna della Salute mentre sabato sono usciti il 28-83 a Cagliari, la ruota della curiosa legge che punisce i mariti che si dimenticano il compleanno delle mogli e il 57-90 a Venezia, ruota delle Culle milionarie.

Infine l'ambo 16-61 su Bari dalla poesia di Wally Narni che con i tre numeri smorfiati dal Barba aveva già regalato un favoloso terno secco con l'uscita del 16-43-61 su Firenze. Complimenti a tutti i vincitori!

Dicembre imbacucà, gran asicurà e dicembre geà, no va dispressà. Iniziato dicembre, ultimo mese dell'anno, il mese che porta tutte le feste più importanti e per tutto il periodo il Barba ha smorfiato 20-38-56-74 e 14-32-50-68 con ambo e terno su Venezia, Torino e Tutte più i terni 3-12-67 e 53-89-65 con ambo su Venezia e tutte.

Se par Santa Barbara (domani) piovarà, par quaranta ghe ne sarà. Santa Barbara protettrice dei marinai, dei minatori, degli artiglieri e dei vigili del fuoco, viene ancora invocata con Santa Barbara benedeta, liberame dal fogo e dala saeta. Si gioca 10-53-76 con ambo su Venezia, Roma e Tutte. Domenica si festeggia San Nicola protettore a Venezia dei Maestri vetrai di Murano (cioè anche di Mario Barba). Santo che a Murano (San Nicolò) porta per tradizione doni ai bambini: 6-44-50 con ambo su Venezia, Roma e Tutte.

E per la terza importante ricorrenza della prima settimana di dicembre, l'Immacolata, martedì 8 si gioca invece il buonissimo terno popolare 8-66-70 con ambo su Venezia, Roma e tutte. Infine, notizia incredibile quella di un signore canadese che, per far dispetto alla moglie, dopo aver ottenuto il divorzio con l'obbligo di un congruo assegno di mantenimento ha preferito dar fuoco ad un milione di dollari canadesi in contanti così da diventare nullatenente. Questo fatto ricorda tanto un nostro detto popolare: Taiarse...par far dispeto ala muger: 5-33-82 e 15-22-70 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte.

Mario Barba

© RIPRODUZIONE RISERVATA