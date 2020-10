Al primo colpo immediatamente giovedì azzeccati gli ambi 10-82 su Torino dalla ricetta della settimana Spumiglia in Giazzo e il 10-70 sempre uscito su Torino e consigliato nelle giocate del segno zodiacale del momento, la Bilancia. Sempre dalle ricette (da quella precedente) Torta de Suchete centrati martedì due ambi con l'uscita del 19-82 su Firenze e 28-82 su Palermo. Uscito inoltre martedì l'ambo 40-51 su Genova ancora dall'ultimo quarto di luna. Per gli amici che scrivono a Mario Barba per avere numeri buoni o per farsi smorfiare un sogno, Fabio G. di Mestre che aveva sognato di essere invitato al compleanno di una sua cara amica che non c'è più, dopo aver azzeccato un meraviglioso terno con l'uscita del 37-72-82 su Roma e un ambo con il 37-72 su Cagliari, anche questa volta ha centrato un altro ambo con il 34-82 uscito martedì su Roma mentre per Davide S. di Padova che aveva sognato la nonna è uscito giovedì l'ambo 13-59 su Napoli. Infine due terzine dai sistemi Superenalotto con l'uscita martedì del 4-37-55 e giovedì del 10-13-28. Complimenti a tutti.

De Otobre el vin nee doghe e Chi semena de Otobre suto, rancurarà un bon fruto perchè Quando piove e quando venta, mal se pianta e mal se sementa con anche Se Otobre xe piovarolo el xe anca fungarolo.

Tantissimi i detti e i proverbi legati al clima e alla natura sul mese di ottobre iniziato proprio oggi. Questo è il mese dell'autunno, le prime vere piogge, le temperature che diminuiscono e le giornate accorciate fanno già sentire un po' di tristezza. Anche l'astrologia ci ricorda che avremo davanti sei mesi invernali corti e bui ma che alla fine la primavera come sempre vincerà l'oscurità. È la leggenda di Persefone, figlia di Zeus e Demetra che controllava i ritmi della terra. Quando Ade il dio dei morti la rapì e la portò negli inferi, Demetra come segno di lutto fin quando non riebbe sua figlia, impedì alla terra di germogliare le sementi e rese la terra sterile.

Grazie all'impegno di sua madre, Persefone ottenne di passare solo sei mesi all'anno sotto terra, autunno e inverno appunto, mentre potè tornare a casa gli altri sei mesi regalando così le fioriture e i raccolti della terra. Buone per tutto questo mese Mario ha smorfiato le giocate 3-24-46-68 e 11-38-56-74 con ambo e terno su Venezia, Cagliari e Tutte più i terni 13-49-76 e 42-64-85 con ambo su Venezia, Roma e Tutte.

Par San Francesco, riva el tordo e, el fresco. Domenica si festeggia questo importantissimo Santo Patrono d'Italia e dei commercianti. Con gli auguri a tutti i Francesco, Checco, Franci... Mario consiglia 4-10-70-50 e 24-7-13-9 con ambo e terno su Venezia, Napoli e Tutte. Due buonissimi terni Mario li ha ricavati anche per il plenilunio di questa sera. Da sempre si attribuiscono alla luna i capricci degli uomini, non a caso un instabile viene definito il più delle volte un lunatico. Le leggende popolari vogliono che in luna piena le ferite sanguinino meno, che nascano più bambini, che le piante medicinali siano più efficaci e i sogni siano più lucidi. La credenza popolare vuole anche che, tenere in tasca delle monete in luna piena si possano raddoppiare. Primo giorno di ottobre in luna fortunata: 6-33-87 e 12-30-57 con ambo su Venezia Palermo e Tutte.

Mario Barba

