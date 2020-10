Zaia e Conte

Sinergie

auspicabili

In questa battaglia contro il Covid non ci possono essere né vincitori né vinti. Ieri Zaia si presentava come colui che stavano gestendo in maniera Impeccabile la pandemia, oggi, lo stesso Zaia, forse trascinato dal successo elettorale a cui anche io ho contribuito, pur non essendo leghista, cerca di portare sul piano della poca autonomia, la difficoltà sanitaria del momento. Conte oggi è il miglior interlocutore che il nostro Presidente Regionale possa avere. D'altra parte Zaia, per Conte, è senz'altro il miglior riferimento a cui chiedere consiglio e collaborazione. Non voglio immaginare cosa sarebbe successo se avessimo avuto Salvini a gestire questa difficile situazione con i suoi atteggiamenti ondivaghi e controproducenti.

Aldo Sisto

Burocrazia / 1

Battaglia persa

in partenza

Quello che Balduzzi non scrive, nel suo articolo di fondo è che la battaglia è persa in partenza. La burocrazia è una piovra che si autoalimenta, si autofeconda e si autoriproduce. È una questione di posti di lavoro (non di lavoro) e di de-responsabilizzazione collettiva. Ci vorrebbe la scure, i nostri al massimo usano il fioretto, con il tappo, e impugnato dalla parte della punta. Battaglia persa.

Enrico Mazza

Burocrazia / 2

Lo SPID

non funziona

Ore 17.00 di venerdì 9 ottobre, decido di acquistare un libro con la Carta Docente. Faccio per entrare con le mie credenziali SPID di Poste Italiane ma la schermata mi comunica errore. Provo a cambiare password ma il tentativo si rivela inutile. Telefono al numero verde di Poste SPID (attivo 24 ore su 24) e seguo le istruzioni vocali. Dopo molti minuti passati ad ascoltare la musichetta il telefono sembra squillare ma invece di parlare con un operatore la comunicazione viene bruscamente interrotta. Questo per 3 volte. In un momento in cui da più parti viene sbandierata la necessità di estendere lo SPID per comunicare con le varie amministrazioni mi sembra che l'esempio precedente non deponga a favore di questa pratica. Come al solito si vuole fare il passo più lungo della gamba ma la realtà italiana è ben diversa e i disservizi sono sempre a carico dei cittadini.

Lino Renzetti

Vajont

Chiediamoci sempre

cosa ha insegnato

Chiedersi cosa abbia insegnato il Vajont non è affatto retorico nè inutile ora che gli anni trascorsi da quel dì del 1963 cominciano ad essere tanti e possiamo davvero rispondere alla domanda con un bel mucchietto di dati alla mano. La risposta, per me, è sconsolante: nulla. Già subito dopo la tragedia ed a cadaveri (1917 accertati) caldi si disse che, tutto sommato, la diga comunque aveva tenuto, quindi non c'erano stati errori progettuali, anzi, si trattava di un'opera all'avanguardia per l'epoca. Ecco il nocciolo della questione: è sempre colpa del fato, mai nostra, quando si verificano eventi disastrosi che mietono migliaia di vittime o lacerano l'ambiente in cui viviamo. Eventi, sia chiaro, la cui causa siamo noi per quell'arrogante dabbenaggine che è la cifra costante del nostro agire sul pianeta che ci ospita. Una cifra che genera danni spaventosi a cui reagiamo con una scrollata di spalle, un faccino appena appena contrito per lanciarci subito nell'impresa successiva. Certo, la Terra ci dà qualche scossone d'avvertimento quando esageriamo ma i suoi segnali non vengono mai presi sul serio se non per continuare a comportarci con maggior convinzione come sempre. Abbiamo avuto e disgraziatamente creato, tanti Vajont da allora senza che la nostra coscienza venisse minimamente scossa. Andare in silente pellegrinaggio in quel di Fortogna magari farebbe rinsavire molti sulle proprie delinquenziali certezze. Lo consiglio di cuore chè il silenzio che c'è lassù libera i pensieri, libera i cuori.

Vittore Trabucco

Covid / 1

I numeri negano

l'emergenza

Prendendo per buoni i numeri ufficiali (bollettini Protezione Civile), quando nel nostro Paese i contagiati erano circa 250.000, il covid-19 era stato fatale per 35.200 persone, pari al 14,1% dei contagiati (siamo all'8 agosto), la media europea era al 6,72%, quella del mondo al 3,66%. 93.000 contagi dopo (oggi siamo a 343.000) hanno perso la vita altre 900 persone, con un tasso di mortalità del 1%, un valore che declassa il covid ad una malattia qualsiasi, confermato anche dall'impegno ospedaliero, ormai ai minimi sindacali. Oggi i positivi sono 70.000, il 95% dei quali è a casa, per lo più asintomatici, i ricoverati sono circa 4.000 dei quali in terapia intensiva ci sono 387. Quando il 24 marzo i positivi erano quasi 70.000, i ricoverati erano più di 25.000 ed in terapia intensiva c'erano circa 3.400 persone. Eppure oggi come allora, con una situazione assolutamente non comparabile, ci dicono che gli ospedali sono ormai quasi al collasso, si riparla di divieti, di chiusure, di una emergenza che non c'è. Rammentato tutto questo è evidente che il governo sta facendo solo scelte politiche e non sanitarie. Sta strappandosi le vesti per ottenere fondi dall'UE per tappare i buchi di un bilancio alla deriva e non per migliorare il servizio sanitario (basti leggere i progetti del Recovery Fund). Ha aperto la caccia agli asintomatici per aumentare il numero dei contagiati per abbassare la percentuale di decessi, infischiandosene se questo risultato di immagine significa far rimanere a casa centinaia di migliaia di persone che stanno bene e che lavorano. Se questo è il convivere con il virus, dai più ipotizzato come soluzione in attesa de vaccino, significa che non hanno nemmeno l'idea del significato del termine convivere; quello del termine panico sì, e lo stanno spargendo alla grande.

Claudio Gera

Covid / 2

L'incompetenza

dei ministri

Di recente il governo nazionale, seguendo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Lega Calcio per disciplinare l'attività sportiva delle società salvaguardando la salute degli addetti ai lavori, tesserati e non. La Juventus ha avuto 2 dipendenti risultati positivi, li toglie dal gruppo e mette in isolamento fiduciario tutti gli altri risultati negativi. Come da protocollo. Il Napoli Calcio, già turbato dall'incredibile ondata pandemica che ha travolto il Genoa Calcio, a sua volta riscontra due importanti giocatori positivi, pare abbia tenuto in isolamento fiduciario il resto della squadra con lo staff, come da protocollo, e avverte la Asl territoriale. Questa, scavalcando l'intesa del governo nazionale con la Lega Calcio, blocca la partenza della squadra per Torino ravvisando insidie per la salute dei giocatori peraltro già tutelata dalle norme del protocollo governativo. Ora i ministri Spadafora e Speranza, sottoscrittori del protocollo a valenza nazionale, indicano la Asl territoriale competente sul merito.Questo caso, oltre ad alimentare motivati sospetti di ingerenza regionale per motivare un ingiustificato, a mio avviso, rinvio della partita di Torino, mette a nudo una volta di più il pressapochismo e quindi l'incompetenza dei ministri coinvolti.

Luciano Tumiotto

