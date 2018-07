CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Vitalizi /1Il calcolosbagliatoL'indennità che i politici percepiscono durante il periodo di permanenza in Parlamento o nelle Regioni, è sufficientemente remunerativa per l'impegno e il sacrificio (parole queste che uso con molto sarcasmo) profusi durante il mandato ricevuto. Questo per loro non è stato sufficiente, perché ad un certo punto la casta ha pensato bene al proprio futuro, inventandosi la liquidazione o buona uscita per il servizio prestato, il vitalizio per un mantenimento che la accompagnerà fino alla fine della vita:...