Virus

Riparazioni

cinesi

In questo periodo di pandemia mi si offre qualche riflessione nonché perplessità in merito al Chinavirus. Conclusa la rovinosa ultima guerra mondiale, i paesi belligeranti concordarono una riparazione nei confronti di tutti coloro che ne ebbero sofferenza. L' OMS e l'assemblea generale delle Nazioni Unite hanno pensato a qualcosa del genere nei confronti della Cina che con tale virus ha contaminato il genere umano dove, solo in Italia, ha causato in pochi mesi 60.000 morti?

Aldo Batti

Venezia

C'è del sacro

in quell'albero

Sull'albero di Plessi forse il brusio era previsto, ma un principio superiore sussurrava di proseguire; generalizzando in queste cose, la pura verità è che noi veneziani in fondo siamo degli incorreggibili tradizionalisti e nostalgici per giunta, per Arte si intende il Bello, andar oltre a quello che ci emoziona sull'istante è pura perdita di tempo, e magari ci scherziamo sopra («gero bon anca mi de farlo...»). Ben venga la Biennale, perché dà lustro alla città e l'indotto che crea, magari ci andiamo ma restiamo freddini, le solite cose... Sul Gazzettino sabato ho visto uno splendido servizio sull'opera di Fabrizio Plessi fra le due colonne a San Marco, avrebbe potuto far contenti più cittadini, andando a rivisitare il suo percorso tipo la grande spugna che raccoglie l'acqua alta, memore di quella del 66 del secolo scorso; intriganti e allusivi giochi d'acqua, televisori come mattoni, il fuoco generato dalle pietre (visto da Contini, meraviglioso). No, il demone dell'Arte gli suggeriva 80 moduli dorati che riflettono la luce in tutte le direzioni, un raggio per chi passa di là? Io le avevo scambiate per schede elettroniche che inviano e ricevono i nostri messaggi e portiamo con noi, un modo per coinvolgerci nel prossimo Natale. Se dopo l'Epifania lo smonteranno, avrei piacere che andassero a rimontarlo nei giardini di San Giorgio, accanto a quei progetti di cappelle che non so se siano ancora lì. Ci vedo del sacro in quell'albero.

Piergiorgio Beraldo

Divieti

Speriamo

si ravvedano

Mi associo a quanti non condividono la decisione del Governo sulle limitazioni per le prossime festività. Ritengo che bloccare le uscite dal proprio Comune di residenza, soprattutto se relative alle regioni gialle, considerando le regole sui distanziamenti, sugli assembramenti nei centri urbani e sugli orari di fatto acquisite e già restrittive, penso sia assurdo tanto quanto negare la libertà di passare il Santo Natale e l'inizio Anno con i parenti e o familiari seppur lontani. Senza assembramenti fuori luogo. Speriamo che almeno in questo senso il governo si ravveda.

Decimo Pilotto

Venezia

La memoria

e i nomi

Il signor Alfredo Umberto Ghezzi rispondendo ad un intervento di altri lettori, precisa lodevolmente, con puntuale conoscenza toponomastica, che i simboli delle due colonne nella piazzetta San Marco sono il Leone di San Marco (e non San Marco) e la statua di San Teodoro (primo Patrono della città) e non Todaro. Mi affido all'antica memoria di ultra ottantenne e non ad una piantina della città che costa pochi schei e spero di non fare una bruta (sic!) figura. C'è una frase piena di angoscia per rappresentare una situazione, percepita come senza scampo che usano o usavano i veneziani, giovani o antichi: mariasanta (con l'accento sulla prima a) so' proprio tra Marco e Todaro, riferendosi proprio al luogo (molo della piazzetta) nel quale c'era il patibolo per le esecuzioni capitali. La mia memoria non costa pochi schei, è a maca... gratis.

Germana Caliò

Mes

Le promesse

di Pd e M5s

Vorrei dire qualcosa su questo fantomatico MES. Innanzitutto credo sia opportuno ricordare che il leader PD Zingaretti circa un anno fa ha detto in modo convinto e autoritario: aMai e poi mai con i Cinque Stelle». Essendo di parola abbiamo visto tutti che ha mantenuto quanto gridato. E Di Maio: «Finché il Movimento 5 Stelle sarà al governo il MES non ci sarà». Detto questo mi chiedo e chiedo: cosa possiamo aspettarci da queste persone così decise e molto attente a quello che dicono?

Luigi Riccato

Differenze

Gli orari

pubblici

Seguo con passione i commenti a riguardo dei privilegi della pubblica amministrazione. Sono un neo pensionato dopo quaranta e passa anni in edilizia. Ho aperto gli occhi a riguardo l'argomento durante il servizio militare, ho visto porcherie schifose, non entro in particolari. Dopo questa esperienza ho continuato a frequentare per lavoro ospedali caserme e scuole, anche in questi posti ho notato il girare a vuoto per ore, tra pause lunghissime. La mia giornata lavorativa è sempre iniziata tra viaggi e rientri dalle 6 alle 19, mai meno di 180 ore al mese. Notare uomini grandi e grossi andare a casa alle 14 mi ha procurato insonnia. Il punto che fa più male sono le differenze pensionistiche: carabinieri, guardie carcerarie, militari possono andare in pensione in tenera età, 53/54 anni con un gran buona uscita e pensione superiore a qualsiasi operaio. Non aggiungo altro.

Giuseppe Rosin

Appuntamenti

Le commissioni

per le patenti

Oggi mi scade la patente di guida. Dal momento che sono un portatore di pace-maker per rinnovarla devo chiedere un appuntamento alla commissione patenti ex Asuits, sanità. Mi sono attivato in novembre per questo ed ho contattato telefonicamente la commissione. Ma una voce registrata mi comunicava che la commissione causa Covid, per evitare assembramenti era chiusa fino a data da destinarsi. Ho inviato, come consigliato dalla registrazione, una E-Mail con tutta la documentazione necessaria. A tutt'oggi non ho ricevuto alcuna risposta. Basterebbe fissare gli appuntamenti per evitare assembramenti. So che la validità della mia patente è prorogata al 31 dicembre, ma data la situazione non vedo possibilità di avere un rinnovo prima della scadenza ultima. Mi rendo conto che i problemi attuali sono molto più importanti ma il mancato rinnovo e la conseguente impossibilità di guidare, anche se non è per il mio lavoro, mi creano dei problemi importanti.

Mauro Temperini

