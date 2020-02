Virus /1

Pigrizia

per tutti

Sintomi influenzali: stati febbrili, colpetti di tosse, mal di testa. Chi non li ha durante la stagione invernale, purtroppo i microbi nell'aria esistono e spesso sono sottovalutati, come è sottovaluto il fatto di evitare i luoghi chiusi e super affollati, come fast food, cinema, centri commerciali. Poi perché non lavarsi bene le mani e perché non usare prodotti disinfettanti? Pigrizia. Il ministro della salute Speranza e il primo ministro Conte, sono stati in Tv a vantarsi di aver mandato un aereo a prelevare il ragazzo italiano rimasto in Cina. Ma cosa hanno fatto per il resto del popolo italiano? I barconi arrivano e la Toscana ad alta densità residenziale cinese non fa niente. Complimenti Italia!

Emma Dal Negro

Virus / 2

Il lume

della ragione

Piccolo promemoria delle presunte pandemie che avrebbero dovuto annientarci in un batter di ciglia: il prione Creutzfeldt-Jakob ovvero mucca pazza, dal 1995 ad oggi meno di 200 decessi, l'aviaria ovvero il virus H1N1 col panico globale e le ordinanze che imponevano l'abbattimento del pollame ha ucciso in realtà nel pianeta circa 203mila persone, idem per gli spauracchi Sars e Suina che non hanno affatto annientato il genere umano ma provocato ad hoc dei buoni scossoni ai mercati mondiali favorendo lucrosi guadagni e micidiali perdite, come sempre accade quando si alimentano e cavalcano le paure, legittime, di noi tutti. Ora abbiamo il Coronavirus, 2 casi accertati in Italia su 65 milioni di abitanti e un panico generalizzato che monta di ora in ora alimentato dai media con un accanimento informativo tra dirette, talk-show e salottini vari che abbandona subito l'informazione per passare ad un più remunerativo, in termini di audience, cicaleccio macabro, ora poi che c'è stato il morto! È stato emanato un decalogo per evitare il virus che altro non è se non una semplice sequela di elementari norme igieniche da osservarsi comunque a prescindere dal Virus. Il susseguirsi di dichiarazioni, spesso davvero carnascialesche chiudiamo i confini, i porti, gli aeroporti... rimandano ai discorsi dei tempi passati in cui erano apparse le presunte pandemie appena ricordate e lasciano, se uno appena appena ragiona, davvero basiti per l'incredibile pochezza. Il governatore del Veneto dicendosi preoccupato invita a lavarsi le mani ed evitare i luoghi affollati. Bene, perché allora si chiudono le scuole e si va avanti tutta col Carnevale veneziano e con quelli in giro per la Regione? Suvvia signori! Cerchiamo di non perdere il lume della ragione e non prendiamo fischi per fiaschi. Non ne abbiamo davvero la necessità!

Vittore Trabucco

Virus / 3

Troppo

allarmismo

In questa maionese mediatica impazzita che gira vorticosamente attorno al coronavirus se ne leggono e sentono di tutte. Non essendo esperto in materia non ho opinioni scientifiche sulla epidemiologia e sulla prevenzione ma alcune di natura pratica si. La prima é che secondo me c'è troppo allarmismo, da non confondersi con l'informazione che è giusta e sacrosanta. Si usano toni apocalittici che, se pure potessero essere giustificati a livello scientifico, per la popolazione sono solo deleteri. Instillano comportamenti irrazionali e ansie ingiustificate rendendo la vita quotidiana molto complicata. Basta che qualcuno tossisca e, se pure con fare celato e apparentemente distaccato, la gente attorno si allontana. All'interno di un bar ho visto un anziano tossire perché qualcosa gli era andato di traverso mentre sorseggiava una bevanda: se non fosse stata che una banale irritazione, ma ad esempio una ab ingestis, quel povero cristo avrebbe potuto morire senza che qualcuno si avvicinasse per tentare di aiutarlo. La seconda è più teorica ma sono convinto che possa rappresentare un potenziale pericolo sottaciuto o sottovalutato. Mi riferisco ai diffusissimi locali di massaggi cinesi, ormai presenti in ogni dove, nei quali si sa bene che il massaggio spesso altro non è che il preludio ad altro. In questi locali il personale ha un ricambio continuo, con un frequentissimo flusso di scambio da un locale all'altro, e dai bene informati, frequente è il turn over con signorine provenienti dalla Cina stessa o dalle zone asiatiche. Oltre a ciò basta usare internet, o per i meno informatizzati come gli anziani i giornali territoriali di annunci economici, per rendersi conto che gli annunci di incontri personali sono ricchi di orientali e anche qui, dicono i bene informati, il ricambio delle signorine è frenetico. Considerando che quasi sempre sono operatrici che non parlano una parola di italiano, viene logico chiedersi se queste persone che si spostano velocemente da una città all'altra, siano residenti in Italia da tempo, se siano censite e conosciute , con la conseguente relativa sicurezza, o se non arrivino e vivano nel nostro paese in modo incontrollato e clandestino, con il conseguente aumento del potenziale rischio legato alla diffusione del virus. Hai voglia a cercare il paziente 0 se uno si è contagiato così. Abbiamo le frontiere più colabrodo e le politiche piu accoglientiste del mondo e questo preoccupa moltissimo la popolazione. Non vorrei che la barzelletta del virus che si diffonde solo per vie aeree fosse stata presa alla lettera dal governo giallorosso che ha così deciso che gli sbarchi dei migranti possono continuare perché quelli avvengono via mare e non con gli aerei, di conseguenza da quel fronte non c'è pericolo.

Claudio Scandola

Virus / 4

Ritorno

alla realtà

L'epidemia di coronavirus ci ha fatto tornare alla triste realtà dei fatti. L'Italia infatti è il primo paese dopo quelli asiatici per numero di contagiati. Colpa di un sistema inefficiente (nonostante quello che dicano i politici), di una scarsa cultura della prevenzione, di controlli tanto sbandierati quanto fallaci, di una sottovalutazione dei rischi, di una informazione volta più a rassicurare che a informare, e così via via. Adesso che i buoi sono scappati si prova a chiudere la stalla. Ma lo si fa ancora una volta con approssimazione e a macchia di leopardo. Si vietano le manifestazioni sportive ma non il carnevale, si chiudono le università ma i mezzi pubblici, le scuole, i supermercati, i carrelli dei supermercati (che non vengono mai lavati) i cinema, le assemblee? Speriamo che almeno questa tragedia serva a qualcosa.

Lino Renzetti

Virus / 5

E se fosse

spontaneo?

Osservo che tutte le misure contenitive del coronavirus s'ispirano all'idea de evitarne la diffusione per contagio. La ricerca infruttuosa del paziente zero, cioè quello dal quale tutto sarebbe partito, è improntata sulla stessa idea del contagio. Ma, domando, e se si trattasse di una mutazione spontanea del comune virus influenziale?

Hugo Marquez

