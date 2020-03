Virus/1

Il lusso

di minimizzare

Egregio direttore, condivido quanto ha scritto. Non possiamo permetterci il lusso di minimizzare o di far finta di niente. Il problema c'è ed è grave. Facciamocene una ragione. Le categorie produttive, le Confindustrie e gli altri si lamentano perché perdono soldi e affari. Hanno ragione. Ma non possiamo fare altro che cercare di combattere il coranavirus. Se non ci riusciamo, le perdite di cui oggi si parla saranno molto più elevate. Bisogna saperlo.

Antonio Rizzo

Virus/2

Sale yoga chiuse

sale scommesse aperte

Premesso che sono favorevole alla chiusura dei luoghi pubblici per questa emergenza, sabato 29 febbraio sono rimasta incredula passando davanti alla sala scommesse di Via Buonarroti 209, a Padova, trovandola aperta. Mi chiedo quale sia il criterio della decisione per cui mi si impedisce di praticare yoga nella palestra del centro parrocchiale (15 donne in un immenso salone) e si permette che si ammassino in una sala piena di terminali per le scommesse un sacco di persone che poi prendono autobus, vanno negli ambulatori medici e in locali pubblici.

Donatella Della Corte

Virus/3

Consentiteci

i sacramenti

L'emergenza sanitaria in Italia per il diffondersi del Coronavirus ha costretto le autorità ad emanare, in emergenza, norme severe dirette a distanziare le persone per impedire il contagio. I cittadini, con disciplina e sofferenza personale ed economica, hanno rispettato queste norme, sacrificandosi per il bene comune. Sono tuttavia colpita dalla totale mancanza di sensibilità del Governo verso i cittadini che si sentono cristiani e che hanno bisogno di frequentare la santa Messa domenicale e feriale e di accostarsi ai Sacramenti. Il Papa e i Vescovi hanno fatto presente tale vitale esigenza dei fedeli, ma hanno altresì esortato i cittadini ad ottemperare alle norme ed a pregare Dio perché ci liberi da questa nuova epidemia e perché sostenga ed illumini coloro che hanno responsabilità politiche e sanitarie. .

Letizia Ortica

Virus /5

Basta ipocrisie,

siamo in guerra

Adesso basta, davvero. Non se ne può proprio più di queste frenetiche personalissime comunicazioni in libertà che gli attuali Governanti nostrani fanno a gara per disseminare ovunque, con la pietosa convinzione che gli Italiani, prendendo atto del loro affannato e ripetitivo bisogno di esternare, si convincano di essere seguiti da persone capaci e responsabili. Tralasceremo, per amor di Patria, di mettere in fila tutto il lungo e quasi comico elenco delle troppe bestialità sin qui seminate (Vairus a parte, ovviamente), ma vorremmo iniziare a dire a lor Signori che è davvero giunta l'ora di finirla. Senza uso di alcuna enfasi terroristica, è infatti giunto il tempo di riconoscere, con un minimo di reale umiltà, che siamo un Paese finito in guerra, e contro un nemico agguerritissimo, che sa aggredire in silenzio, catturare ed uccidere senza -almeno per ora - neppure il rischio di dover scontare alcuna sconfitta. E allora, se con la memoria e l'ausilio di qualche libro di storia, si volessero ricordare quali furono le priorità che adottarono tutte le Nazioni belligeranti negli ultimi due conflitti mondiali, bisognerebbe accettare che in quel tempo ogni Paese pensò soltanto a come armarsi al meglio, e a come equipaggiare adeguatamente i propri soldati, profondendo nell'intento tutte, ma proprio tutte, le risorse disponibili. E oggi la situazione non è diversa, poichè sono in serio predicato non tanto una accettabile buona salute collettiva, quanto la stessa vita di ciascuno di noi, potenziale prossimo infettato. Quindi non è più tempo di affannarsi a come fare per tentare di limitare gli spaventosi danni economici che stanno di giorno in giorno aumentando ovunque, perchè, prima, bisognerebbe dirigere ogni sforzo possibile al solo rafforzamento, pur emergenziale, della nostra Sanità. Le ragioni economiche, per quanto anch'esse di estrema importanza, dovranno attendere il momento in cui il tanto sospirato vaccino vedrà la luce.

Giuseppe Sarti

Virus/4

Chiusure

contraddittorie

Ma con quale criterio è stato deciso che cinema e discoteche restano chiusi fino all'8 marzo? Musei, ristoranti, bar, chiese e negozi potranno essere aperti, ma ad una condizione: che si evitino assembramenti, quindi che sia prevista una presenza contingentata di persone e che i luoghi assicurino una distanza tra i visitatori di almeno un metro. Verranno assunti dei buttafuori? Ci saranno controllori con il metro in mano? O tipo arbitri con lo spray per delimitare le distanze? Mi sembra una idiozia degna di chi ci governa. Si disputano le partite a porte chiuse e poi, come a Cittadella, bar e centro sono stracolmi di persone. Per non parlare dei centri commerciali, che dal sabato alla domenica transitano decine di migliaia di persone.

Rimo Dal Toso

Virus /6

Situazione grave

ma scopriamo che...

Fino a pochi giorni avrei esternato il mio pensiero scrivendo che forse stiamo esagerando in merito al Covid-19, ma le ultime news sono di persone contagiate e morte relativamente giovani e questo ci induce non poco a riflettere. Quindi bene seguire le semplici istruzioni che ci sono state date per cercare di evitare il contagio. Purtroppo su giornali e social si leggono tante, troppe notizie catastrofiste o di cattivo gusto. Non capisco perché dobbiamo lamentarci se i centri commerciali sono affollati e ce la prendiamo con chi ha deciso di tenerli aperti. Mica ve l'ha ordinato il medico o il presidente Zaia di andare al centro commerciale, sarà il nostro buon senso cercare di evitare luoghi affollati... Semmai si dovrebbero lamentare i lavoratori dei centri commerciali perchè più persone li frequentano, più rischio di contagio. Stessa cosa per quanto riguarda i bar e locali pubblici... Ma in questa infinità di problemi economici e sociali che stiamo vivendo, vorrei sottolineare alcuni aspetti positivi: l'aria più pulita che forse stiamo respirando, la famiglia più riunita perché tante attività sono bloccate, il più tempo per stare in cucina, ma soprattutto il tempo per riflettere che tante piccole cose, ovvero la normalità della vita, le apprezziamo solo quando ci vengono a mancare... E se ci siamo dimenticati che oltre al Coronavirus, esiste da sempre anche un altro tipo di corona, forse è il momento di riscoprirla, pregare e sperare che questo periodo così delicato passi presto

Annamaria De Grandis

