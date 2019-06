CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ViabilitàVelo ok in cittágiusta decisioneHo letto che la polizia locale e il Comune hanno deciso di installare, nei punti critici della città, i dispositivi Velo ok. Tanti automobilisti, fanatici della velocità e perennemente ritardatari, hanno la cattiva abitudine di usare la loro vettura come divertimento, non come mezzo di spostamento. I nostri responsabili della viabilità hanno tutta la mia (e penso anche altrui) approvazione e riconoscenza. Da oltre 50 anni possiedo la patente e fortunatamente ho sempre subito danni da chi non segue...