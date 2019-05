CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Via RasellaCombattevano ancheper chi stava a casaSul tragico fatto di via Rasella e tutto quello che seguì dopo, forse non si finirà mai di discutere, col senno di poi era meglio non ci fosse stato, e non tutte le organizzazioni partigiane vi parteciparono, ben conoscendo il disprezzo che i tedeschi nutrivano nei loro confronti, la folle idea che solo con una divisa e ben inquadrato puoi andare alla guerra... e dire che un 48 nell'ottocento lo hanno vissuto anche loro fatto di moti spontanei. Dire che fu un'azione sbagliata non me la sento,...