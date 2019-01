CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VeneziaTroppe cameree qualche sospettoQuasi tutti i giorni leggo che a Venezia e a Mestre si aprono e si costruiscono sempre nuovi alberghi con molte camere e nuovi palazzi con molte stanze per ospitare turisti e viaggiatori ed io mi chiedo se tutte queste stanze e tutte queste d'albergo vengono effettivamente utilizzate ed occupate da turisti ed ospiti oppure no. In effetti le stanze e le camere a disposizione sono davvero moltissime e sono convinto che molte di queste stanze rimangono vuote e non utilizzate per molto tempo. Ed allora come...