Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VeneziaPietre e soldidel ComunePer porre una targa sul ponte di Rialto per ringraziare l'imprenditore Renzo Rosso che ha restaurato tale ponte hanno levato e forse buttato via una importantissima pietra di tale ponte. Premesso il fatto che quando le imprese edili restaurano le strade e le calli di Venezia devono per legge numerare le varie pietre per non perderle e per rimetterle poi giustamente al loro posto, devo ricordare che uno scrittore...