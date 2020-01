Venezia

Locazioni

turistiche

La Città di Venezia ha varato delle nuove norme per le locazioni turistiche, norme che non sanano la situazione attuale e che non servono a nulla per contrastare lo spopolamento del Centro Storico. Molti falsi residenti che usufruiscono dell'esenzione Imu e della altre agevolazioni sulle varie utenze. Basterebbero dei controlli incrociati sulle offerte di locazioni turistiche di case che risultano intestate a finti residenti, tuttavia non si vuole far nulla, mentre i veri residenti, sempre più anziani, sono messi alle strette, tra tasse, costo della vita e difficoltà nei trasporti. Alla lunga nessuno vorrà abitare nel Centro Storico, o meglio, nessuno avrà la possibilità. Volendo si potrebbe, ma la gestione della Città e per queste attività e non per i residenti.

N.N.

Giustizia

In Italia

non esiste

Man mano che passano gli anni mi convinco sempre di più che la giustizia in Italia è quasi inesistente, mi riferisco soprattutto ai reati di varia natura, in forte aumento commessi da parte di soggetti che nella maggior parte dei casi la fanno franca, grazie ai molteplici benefici concessi in favore dei detenuti, benefici questi, varati con la legge Gozzini, n.241 del 16 ottobre 1986 con la quale venivano introdotte, in favore dei detenuti: permessi premi per buona condotta; facoltà, dietro autorizzazione da parte Direttore dell'Istituto, di cucinare e consumare il pranzo e cena nella propria cella; installazione di televisione in ogni cella; diritto allo studio fino a conseguire diploma di maturità e di laurea, gratuitamente ergastolani con reati efferati che dopo 10 anni e forse prima per buona condotta, usufruiscono della semilibertà, e quant'altro. Ho constatato, in tante legislature, i Guardasigilli fino ad oggi succedutesi hanno fatto ben poco, per non dire niente, per quanto concerne la situazione carceraria, ad esempio: eliminare i benefici sopra menzionati a tutti i detenuti condannati per reati efferati, certezza della pena (per tutti)fino all'ultimo giorno, modificare alcuni articoli del Codice di Procedura Penale non più in linea con la realtà. Concludo senza dilungarmi ulteriormente, affermando di essere molto deluso per come il nostro Paese Italia si sta avviando ad un fallimento difficilmente rimediabile.

Pietro Siciliano

Medio Oriente

Tensione

pericolosa

Sembra che questo nuovo anno, questi primi giorni del 2020 siano iniziati in malo modo. Siamo di fronte ad un brusco risveglio di azioni armate, di accuse reciproche tra popoli occidentali e orientali. Altro che atti di impazienza tra il Papa e qualche fedele. Qui le cose prendono una brutta piega, si mettono male. Ma il raid Americano ordinato dal presidente Trump nei pressi di Bagdad e che ha ucciso il generale Qassem Soleimani, era proprio necessario? Il presidente Trump aveva accusato il suddetto generale di aver appianato gli attacchi contro l'Ambasciata Americana a Bagdad, nei giorni scorsi e di aver contribuito con la sua responsabilità all'uccisione di numerosi soldati della coalizione tra Statunitensi ed Europei. E chi ha iniziato per primo? Ora che il popolo Iraniano è in fermento ed i relativi dirigenti a fomentarlo, sarà difficile gestire un negoziato e la parallela moderazione. Cosa faranno i vari potenti degli Stati, Putin, Macron, Steinmeier e altri ancora? Penso che siamo messi male e siamo sull'orlo di un'escalation militare.

Giacomo Mella

Intellettuali

Il nuovo razzismo

è l'antirazzismo

L'anno 2019 sarà ricordato dal termine razzista, usato a tutto spiano dagli attori e mai domi del pensiero unico, autentici ideologi del massacro industriale e dello sperpero del risparmio altrui. Ora i nuovi nemici del popolo italiano sono Salvini e Meloni. Rei, di aver ottenuto milioni di condivisioni, solo perché dire prima gli italiani, chiudere i porti, affermare che i flussi migratori vanno regolati, denunciare che nelle nostre città piccole e grandi, esiste un problema di sicurezza, legato spesso all'immigrazione clandestina e dire che non abbiamo la possibilità economica/finanziaria di mantenere milioni di persone, dando case, assistenza medica, asili, scuole, sussidi, pensioni e non ultimo, un bel reddito di cittadinanza, essendo stracolmi di debiti e di disoccupati, beh allora abbiamo un problema. Ma è tutto quello che di straforo stanno infilando dentro la categoria razzista e magari fascista per tappare la bocca all'avversario, come chiudere un discorso che non hanno la forza di aprire e tanto meno terminare un dibattito, in quanto non saprebbero come concludere. Questo è il vero paradosso. Razzista è la lettera scarlatta, da appiccicare sulla fronte dell'avversario per delegittimarlo, per togliergli l'agibilità politica e lasciarlo fuori dal pubblico dibattito. Dopo il politicamente corretto, a beneficare di un postribolo lessicale e ideologico, sono proprio i veri (pochi) razzisti, che finiscono per mimetizzarsi nella massa informe del razzista diffuso, il nemico pubblico inventato ad hoc per dare agio alla sinistra di lustrare, a favore di telecamere e chiese il proprio buonismo. Sono bravi sceneggiatori ormai consumati, che dopo la perdita elettorale della sempre comunista Umbria e per non naufragare alle prossime elezioni in Emilia e Romagna, hanno inventato, perché impresentabili, le sardine, grandi lavoratori e rivendicatori dei diritti del sudore, futuri fruitori di sedie e poltrone ben remunerate. L'Italia, non è il Paese dell'onda nera: l'Italia credo abbia bisogno più che mai di essere finalmente una nazione da nord a sud, bisognosa di persone perbene, lungimiranti , ricche di onestà culturale, capaci di trasmettere l'interesse e l'onore di appartenere ad un unico popolo e, soprattutto, di persone autorevoli e ricche di personalità. Altro che l'emergenza razzismo e fascismo.

Giancarlo Parissenti

