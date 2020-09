Venezia

Le proposte

per il Tribunale

Il Comune di Venezia, in questi giorni, ha reso noto l'avvio dei lavori per il trasferimento del Tribunale Civile da Rialto a Piazzale Roma. Nessuno, in primis il Sindaco e i candidati sindaci, ha avanzato delle proposte su cosa fare di tutti i metri quadri che resteranno vuoti, a rischio abbandono. In questo periodo critico per Venezia e non solo, sarebbe inopportuno creare le condizioni per una speculazione alberghiera che questo silenzio generale potrebbe far pensare. Visto che tutti concordiamo sul fatto che la buona politica debba guardare avanti, prevenire e prevedere, sarebbe opportuno venire a conoscenza, il prima possibile, delle proposte dalla politica.

avv. Pietro Candiani

Odio e ppolitica

La violenza

non ha colore

Credo che l'odio non sia altro che un sentimento umano ben distribuito in tutte le direzioni, come dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio e non sia inoltre corretto addebitarlo solo al centrodestra, come del resto anche la violenza: considero questa attività politica, discutibile. A proposito della violenza, oltre a tutti i fatti che giornalmente registriamo, abbiamo un'ennesima vittima, quel prete di periferia, massacrato da un immigrato che non doveva neppure trovarsi in Italia, dal momento che aveva già ricevuto due avvisi di espulsione dal nostro paese, come al solito purtroppo non eseguiti e che ora dopo aver commesso un omicidio, come spesso avviene in questi casi, qualcuno vuole far passare questo individuo come una persona con problemi psichici. In ogni modo caro Papa Bergoglio, quel prete non viveva nelle dorate stanze vaticane, era in prima linea in mezzo alla massa di immigrati che ogni giorno arrivano indisturbati nel nostro paese, in mezzo alle molte persone che pur di sopravvivere sono disposte a non commettere alcun reato, però tra loro si annidano delinquenti e malintenzionati, che approfittano delle nostre permissive leggi, per fare i comodi propri.

Ugo Doci

Referendum

Ora non c'è

rappresentanza

A contributo del dibattito sul referendum, volevo fornire un piccolo spunto di riflessione. Nei giorni scorsi abbiamo appreso dai giornali che Berlusconi ha una nuova fidanzata, tale Sig.ra Fascina, nata nel 1990, che due anni fa è stata eletta al parlamento, dal collegio blindato di Campania 1, perché, sempre riportato dai giornali, a valle della sua esperienza all'ufficio stampa del Milan risultava gradita alla famiglia Berlusconi. Ecco, io trovo totalmente corrette le motivazioni ideali dei sostenitori del no al referendum in relazione alla perdita di rappresentatività, tuttavia non si considera un elemento fondamentale: è l'attuale legge elettorale che non garantisce la vera rappresentanza. Noi non scegliamo chi ci rappresenta, possiamo scegliere un partito che, sulla base di valutazioni interne, impone la lista di chi entrerà in parlamento. Questo meccanismo non vale solo per la destra, ricordo ad esempio qualche anno fa la bella pensata di inserire il Sig. Calearo nelle liste PD. Personalmente credo che per ridurre il numero dei parlamentari la soluzione più semplice ed efficace sarebbe stata l'eliminazione del senato, assolutamente ridondante nella composizione e nelle competenze, tuttavia ai sostenitori del no chiedo di rinnovare l'impegno per un obiettivo più serio ed importante: cambiare la legge elettorale per restituire agli elettori la possibilità di scegliere davvero chi li rappresenterà in parlamento.

Giorgio Troni

Confronti

Gli italiani

di Paolo Sarpi

Una riflessione sorge spontanea nel leggere il duro giudizio sugli italiani del servita Paolo Sarpi, che difese teoricamente l'autonomia e la sovranità del potere laico nella difesa di Venezia rispetto al potere curiale di Roma: gli italiani «ne' piaceri sono innaturali, nella malizia implacabili e che vogliono ingannare tutti». L'impressione è che gli italiani di oggi siano migliori, più maturi, affidabili, responsabili.

A. V.

Scuola

Non scaricate

il barile

Anche con la scuola il governo 5 stelle ha dato prova della sua incapacità. La Azzolina ha alimentato la guerra tra poveri: l'ultima notizia parla di precari eliminati dalle liste perché scoperti ad aver gonfiato i titoli. Loro invece di prendere atto della sconfitta cosa fanno? Nella loro arroganza dicono di non prendere lezioni da chi negli ultimi 20 anni ha distrutto la scuola. Eh no! Troppo semplice cavarsela scaricando il barile sulle passate amministrazioni. Ora sento tanti elettori lamentarsi, ma nessuno che ammetta lo sbaglio di averli votati: eppure, io l'ho sempre detto di non fidarsi di costoro, che già col famigerato reddito di cittadinanza hanno diviso il popolo. Se il lavoro non c'è, è inutile fare assistenzialismo tra l'altro, ricordo, per l'economia dimostra essere deleterio: occorre investire nell'industria con dei mezzi che incentivino le assunzioni. Se poi una parte dell'Italia non ha voglia di lavorare, questo è un altro discorso.

Matteo Favaro

Magistratura

Come evitare

i casi Palamara

Mi si era un po' sopito l'interesse per le cose del Consiglio Superiore della Magistratura, quando due fatti l'hanno risvegliato: l'aver detto il magistrato dott. Nicola Gratteri in tv che la logica-Palamara è superabile con una legge che stabilisca l'estrazione a sorte dei componenti togati del CSM, e la visione proprio su questa pagina del Gazzettino del faccione di Palamara con una frase che riporta alla deprecata continuità tra correnti dell'Associazione Nazionale Magistrati e gruppi nel CSM. È proprio vero che, come dice Gratteri, chi è chiamato per la sua funzione alla pronuncia di una sentenza è in grado tanto più di dare il suo onesto contributo per le decisioni del CSM sulla carriera dei magistrati; ma l'art. 104 IV comma della Costituzione dice che i togati dell'organo di autogoverno della magistratura debbono essere eletti tra i magistrati, e sfido chiunque a dimostrare che ciò sia realizzabile con estrazione a sorte. Quanto a Palamara, debbo dire che sono magistrato in pensione; che per 22 anni ho esercitato nel penale funzioni direttive e semidirettive ed elettive, senza compromessi di sorta nel concorso e procedura di accesso, e nel pieno rispetto formale e sostanziale delle leggi; che, infine, nella partecipazione al concorso per un posto semidirettivo penale, sono stato preso in giro, in quanto il CSM ha fatto prevalere su di me, che oltre al resto avevo esercitato per 40 e più anni funzioni penali di pubblico ministero, un collega che non aveva mai esercitato funzioni di pubblico ministero! Suggerirei di darsi da fare per l'approvazione del disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri, i cui contenuti non sono poi male. Vi si prevede l'accesso al concorso di magistratura, con ripristino in tal modo della disciplina modificata dal centro-destra, del laureato quadriennale senza bisogno di alcun altro titolo, e così vengono rimessi in gioco anche i giovani che non abbiano una famiglia benestante alle spalle, in grado di mantenerli per tre o più anni dopo la laurea, quale è stato Gratteri e a suo tempo era lo scrivente. Un aspetto del disegno di legge è da migliorare: occorre in linea con la Costituzione contenere le competenze del CSM ai soli provvedimenti concernenti la carriera dei magistrati, mentre attualmente la legge ordinaria consente lo sconfinamento in altri ambiti con compiti di altro tipo, quali ad esempio di consulenza.

Giuseppe Rosin

