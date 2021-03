Venezia

La classe dirigente

che l'ha affossata

Leggo la bella intervista di Edoardo Pittalis al professor Marino Folin, tanto interessante quanto irritante per le omissioni e la smemorata trascuratezza con cui viene rievocata Venezia da un protagonista di considerevole spessore intellettuale, attraverso un malinconico amarcord dove è citata anche una mia parente stretta. Ha ragione Folin quando ripensa alla Venezia che «ancora negli anni Settanta era popolata dai suoi abitanti che erano tantissimi. E c'erano botteghe e fabbriche, navi e mercati che sono scomparsi». Ma cos'è successo, poi? È stato un destino cinico e baro che ha distrutto il tessuto sociale di Venezia o, piuttosto, un'amministrazione ultratrentennale della città gestita da quella classe dirigente comunista, a cui Folin si pregia di appartenere e convintamente celebra? Un classe dirigente che nasce extraparlamentare, poi organica PCI, poi PCI con puzza sotto il naso, poi disponibile alle varianti ds, pds, ecc., che rifiuta di comprendere gli errori non ideologici, tanto ormai non lo si può pretendere amministrativi che sfasciavano Venezia. Sono appena più giovane di Folin è ho vissuto e visto con altro sguardo quello che lui descrive: mai un'autocritica da parte di quella classe dirigente comunista (ex, post, questo e altro alla Veltroni), sempre arrogante nel deridere le possibilità di modernizzazione di Venezia, nell'umiliare chi s'impegnava in quella direzione.

prof. Stefano Zecchi

Consulenze

Nessuno scandalo

per McKinsey

Alcuni hanno gridato allo scandalo per una piccola consulenza affidata a McKinsey. Apriti cielo, il governo servo del bieco capitalismo, delle multinazionali, ecc. E da entrambe le estreme. Ma, di cosa si è trattato? Semplicemente di avere un quadro su cosa hanno fatto altri governi per destinare i fondi del Recovery Plan. Costo, 24.000,00. Non mi pare uno scandalo. Abbiamo troppe volte il vizio di inventare tutto da soli, senza guardarci in giro. Non occorre scomodare Luigi Einaudi riaffermando il suo assunto conoscere per deliberare! Poi le decisioni saranno del nostro governo.

Aldo Mariconda

Europa

Un inefficiente

carrozzone

Giusto per non essere solo una voce dal sen fuggita, gradirei un autorevole commento sui problemi che stanno investendo l'intera Europa. Non credo di esagerare dicendo che nell'attuale circostanza, l'UE sta dimostrando di essere solo un inefficiente carrozzone burocratico incapace di risolvere i veri problemi che lo affliggono, i veri problemi non sono le misure delle zucchine, o il volume delle vongole, o peggio l'inconsistente pericolo del parmigiano e del prosciutto italiano, in questo momento servirebbe solo una profilassi seria per combattere questa maledetta pandemia che sta mettendo in ginocchio l'economia dell'intero continente, a beneficio della Cina che ne sta approfittando dopo averci provocato tutto questo macello. Per non parlare poi dell'immigrazione diventata biblica, di cittadini di tutto il mondo verso l'Europa, ma soprattutto in particolare verso il nostro paese, che in questo momento non se lo può permettere per ovvie ragioni. Ora buttare tutta la croce solo su Ursula Von der Leyen, anche se ci ha messo del suo, credo che non sia del tutto corretto, non è giusto trovare sempre un unico capro espiatorio per evitare le responsabilità di un sistema, oltre a tutto assai costoso, ma che dimostra tutti i suoi limiti.

Ugo Doci

Vaccinazioni

Un'odissea

per l'appuntamento

È inaudito cosa dobbiamo sopportare per avere un semplice spostamento dell'appuntamento per la vaccinazione. A me è arrivato in ritardo di un giorno per posta l'appuntamento del giorno 01/03/2021 alle ore 16.52. Malgrado un'infinità di telefonate a della gente incompetente, non riesco a sapere quando sarà il prossimo appuntamento. Dal momento che faccio fatica a muovermi, mi è difficile andare all'ospedale civile di Venezia. Spero, se fanno le punture al Giustinian, di poter andare lì, dato che abito vicino. Ho bisogno di sapere urgentemente quando. Vivo da sola e mi devo organizzare! Vorrei fare notare che ho fatto un'infinità di telefonate e un'unica persona al centralino dell'Ospedale dell'Angelo a Mestre alle 10.45 e mi ha risposto come si deve. Cioè con gentilezza. Non è sopportabile di dover fare un'infinità di telefonate inutili a gente che non ha voglia di collaborare e di rispondere. Il centralino che ha funzionato mi ha messo in comunicazione con l'ufficio vaccinazione del Giustinian che doveva darmi la data nuova. Lì mi hanno detto di chiamare il numero 0418897908 e schiacciare 4. Ho parlato con una persona che mi ha chiesto ancora i dati dicendo che c'era già un altro appuntamento richiesto, ma che ridicolmente dovevo aspettare la data per posta (che già una volta non è arrivata in tempo). Questa mala organizzazione è vergognosa.

Liselotte Hohs Manera

