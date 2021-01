Venezia chiusa

Un'altra forma

per la città

Leggo l'ennesimo articolo su Venezia vuota, negozi chiusi ecc... giusto parlarne per evidenziare la crisi, ma non trovo fra le righe qualcuno che proponga, per il prossimo futuro, un po' di idee sul come cambiare tendenza e non investire tutto sul turismo, e niente sulla città, intesa come vita e lavoro dei cittadini, consapevole del fatto che siamo pochissimi, ma mi aspetterei che l'amministrazione in primis, e le categorie compresa la mia di artigiano, promuovesse idee e progetti per cambiare l'andamento; es: offrire a società italiane o straniere di insediarsi... ecc.. posti di lavoro vuol dire dare un'altra forma alla città e linfa umana. La cosa più triste è non sentire proposte che diano una via diversa, si continua a parlare di controllo dei flussi senza sperimentare altro.

Paolo Brandolisio

Venezia

Agenzia delle Entrate

I pagamenti

dello Stato

Vorrei segnalare un caso emblematico. Nel 2007 a una società viene fatto un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dopo ricorsi e controricorsi la Cassazione (dopo sette anni) dà ragione alla Società che nel frattempo aveva pagato quanto richiesto. Trascorsi sei mesi dalla pronuncia della Cassazione (alla scadenza dei termini per fare ulteriori ricorsi da parte dell'ufficio) l'Agenzia, per procedere al rimborso impone la compensazione delle spese legali; compensazione che viene accettata. Sono trascorsi tre mesi e del rimborso non c'è traccia ne si riesce a parlare con l'Ufficio. La società oggetto dell'accertamento è attualmente chiusa a causa Covid con i dipendenti in cassa integrazione e con affitto da pagare regolarmente. Io penso che se gli organi dello Stato provvedessero a pagare in tempi rapidi i debiti nei confronti dalle imprese, ma anche dei privati, potrebbe essere, in questo momento, un aiuto forse ben al di là dei vari ristori.

Dott. Antonio Giorgio

Ricordi d'infanzia

Quando ho

tradito il Duce

Sono un trevigiano, classe 1929. Quando ebbi 7 anni alla scuola De Amicis, la maestra, dopo il segno della croce, ci fece cantilenare due filastrocche a me incomprensibili: il pater noster in latino, e la seguente: giuro di obbedire agli ordini del duce e di dare se è necessario il mio sangue per la causa della rivoluzione fascista. Facevo la seconda elementare, dove si sapeva ormai scrivere; la maestra così ci fece firmare e ci consegnò la tessera del PNF (partito nazionale fascista). Il sabato mia madre mi portava (brontolando) vestito da balilla alle obbligatorie sfilate del sabato fascista. Davanti all'osteria Turchetto, in via Luzzatti, vidi degli individui in grigioverde pestare a terra due in borghese. Erano contro la patria, disse uno che passava. A 8 anni dovetti andare (come il mio coetaneo Gentilini) alla GIL dove un individuo vestito di nero ci urlava delle emozionate cantilene dette mistica fascista. Con il largo gesto di un braccio descriveva religiosamente l'aria circostante chiamandola patria. Imparai così che un nostro tratto d'aria, sacro come la religione, aveva delle altre patrie nemiche e che, per la patria, ancora una volta sarebbe stato dolce e decoroso versare del sangue o anche morire. Preoccupato chiesi alla mamma se avevo abbastanza sangue. Lei brontolò che non lo sapeva. Ci capivo sempre meno. Per fortuna, caro Direttore ho ancora tanto sangue e le confesso che sono un traditore: a 13 anni nel 1943 io, balilla coloniale provenendo, con le navi bianche da Asmara a Treviso, nel pieno orrore nazifascista, ho tradito il giuramento che a 7 anni avevo fatto al duce.

Dott. Mario Ruffin

Treviso

I responsabili/1

Nomignoli

sbagliati

Faccio fatica, veramente tanta, ad accettare che un gruppuscolo di senatori peones provenienti da qualsiasi angolo di Palazzo Madama si definiscano Responsabili. Mollare il partito che ti aveva portato in parlamento in cambio di qualche cosa che non è ideologico, qualche cosa che potrebbe essere assimilato ad un corrispettivo o ad una mancia, non può essere paragonato ad una ispirazione avuta dallo Spirito Santo. Ma in Italia siamo abituati a chiamare con inadeguati nomignoli varie categorie di persone attive in settori che non hanno nulla da spartire con loro. Ad esempio nei dintorni di alcune stazioni ferroviarie vengono chiamate passeggiatrici delle signorine che gironzolano qui e là.

Luigi Barbieri

Intelligenza artificiale

Nelle mani

degli algoritmi

Negli ultimi tempi, sempre più frequentemente si legge della preminenza dell'intelligenza artificiale su quell'altra, la nostra, quella che crediamo erroneamente essere infallibile. Si legge che tra qualche decennio il mondo sarà guidato da Robot pensanti che sapranno fare le scelte giuste al momento giusto. Impressionante! Gli stimoli del nuovo pensiero saranno originati dagli algoritmi, nuovo vocabolo del quale non si è ancora trovata una definizione sicura che occupi un posto stabile nella Treccani. Parlo del nostro dizionario che diventerà inutile perché nel significato di ogni vocabolo verrà citata l'origine con la frase: un prodotto dell'algorìtmo. Google alla voce algoritmo sentenzierà: Sistema per creare algoritmi. Posso sbagliarmi, ma sono quasi certo, (la certezza però, per fortuna, non esiste da anni) che ora, cioè adesso, parlo del momento che stiamo vivendo, la nostra intelligenza stia emettendo gli ultimi sussulti a causa del neonato algoritmo. Un prodotto di fecondazione eterologa tra menti ermafrodite le quali però, proprio per aver generato algoritmi, sono certamente asessuate. È rassicurante anche sapere che l'algoritmo non ha sesso e perciò non sarà mai assillato dalle passioni che spingono noi umani, ad essere vittime dei tormenti amorosi, e a sbagliare così frequentemente gli incerti passi della nostra esistenza. I primi sussulti dell'algoritmo sono ancora un po' vaghi. Dipendono dagli stregoni che lo hanno concepito senza sapere, poverini, di aver generato un parricida. O matricida. Quello che viene prima. Con gli algoritmi, che per brevità d'ora in poi chiamerò, senza offesa per nessuno, algoritmi, la nostra esistenza sta rapidamente cambiando. All'ultima assemblea degli algoritmi si è cercato di dare un nome al Comandante Supremo cercandolo tra i gli antenati, anche umani, che avessero un DNA comune. Molti i nomignoli in ballottaggio tra i quali: Duce, Hitler, Stalin, Noriega, Jinping. Ma niente fu deciso. Fu scelto solo Capo. Subissato da una standing ovation metallica il Capo fece un brevissimo discorso. Disse: Per nostro merito gli uomini, smetteranno di lavorare, perderanno la libertà, diventeranno feroci come belve e si estingueranno, vittime delle paure generate da noi stessi. Così parlò Algotustra.

Arrigo Cipriani

© RIPRODUZIONE RISERVATA