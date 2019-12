Venezia

Chiedere i soldi

a chi la sfrutta

Ci sono delle cose che non costano nulla come un po' di buon senso. Venezia è ormai considerata come una Disneyland per i danni irreversibili causati dal turismo di massa. C'è però una considerazione ovvia da fare. Le città giocattolo come Disneyland a Parigi o a Las Vegas sono state costruite dalla società Disney o altre che giustamente dopo aver investito importanti capitali, sfruttano il loro investimento. Il caso Venezia è esattamente il contrario. Ci sono gruppi economici che sfruttano la bellezza di Venezia di cui non sono i proprietari come avviene invece normalmente nel caso della Disney. È facile individuare questi gruppi. Tanto per citarne alcuni: albergatori, gondolieri, venditori di paccottiglie per turisti, negozietti di street Food. E il turismo di massa è evidentemente una manna che si aggiunge creando disagi peggiori della marea ai veneziani e a Venezia. Perché la marea serve da secoli per ripulire la laguna che altrimenti sarebbe un lago dalla acque stagnanti e puzzolenti. Caro direttore i pochi abitanti rimasti in città senza interessi specifici ma che mandano avanti la città sono in grande disagio per la vita quotidiana. Non ci sono più artigiani, spariti macellai, erbivendoli, lattai. Parlando con un amico che aveva chiuso uno dei banchetti del pesce a Rialto mi disse: caro professore non ci sono più le famiglie veneziane che venivano almeno due volte la settimana a comprare il pesce; i ristoranti hanno i fornitori all'ingrosso e ci sono solo turisti che vengono a fare fotografie (un banchetto ha messo un cartello con: foto un euro!) I vari sindaci hanno fatto poco o niente in difesa dei veneziani anche perché i gruppi economici portano voti e nessun sindaco è votato al suicidio. Forse un rimedio ci sarebbe. Smettere di chiedere soldi a uno stato in miseria, ma chiederli a chi sfrutta Venezia.

Augusto Forti

Le sardine

La rivoluzione

pacifica

Cosa intendono, possono, devono fare le Sardine? Per me è chiaro! Politica, vera politica, non quella dei Partiti, che solo gestiscono lo scontro fra interessi di parti e nell'interesse di se stessi; le Sardine vogliono la politica della partecipazione, che coinvolga tutto il Popolo, politica democratica insomma. E poiché il governo del Popolo, la Democrazia appunto, non avviene ormai attraverso il Parlamento, che non rappresenta più niente e nessuno, le Sardine vogliono promuoverlo e attuarlo attraverso le piazze (come nell'antica polis greca), ovvero in diretta, nelle moderne piazze delle città e del Web. Come si fa? Faccio un esempio: si raduna il popolo nelle piazze delle città e sul Web, in ogni dove (come sta già accadendo) a dire si o no alla tassa da imporre, alla fabbrica da salvare, alla strada da fare, alla legge da riformare; cioè a esprimersi su questo o quel provvedimento da prendere per ottenere alcuni risultati, con i pro e i contro. Ciò che il popolo in piazza (fisica o virtuale che sia) in diretta promuove o boccia, viene ammesso e inoltrato in Parlamento per essere varato. Ma chi propone le cose da fare? Gli esperti, ovvio, cioè persone competenti; e se questi si lasciano corrompere e fanno proposte indecenti, il popolo, che non è fesso, le respingerà. Questo programma certo presuppone molta fiducia nel popolo (vox dei), che dovrà essere istruito alla cura della res pubblica e all'uso generalizzato di Internet; ma l'esigenza sentita e condivisa di cambiare i modi, la volontà di rinnovare i mezzi, il desiderio di apprendere a formare un'ampia intesa, sono già evidenti, anzi impellenti, nel movimento delle Sardine. È il programma di una rivoluzione pacifica, realizzabile sotto guida di giovani audaci e consapevoli che vogliono costruire un futuro migliore per il nostro Paese. O è un sogno?

Flora Dura

Treviso

Banche Popolari

Gli interesse

elettorali

Se c'è una cosa che a mio avviso va riconosciuta a Matteo Renzi è la determinazione con cui ha voluto la legge di riforma delle Banche Popolari. E pensare che molti si scagliarono contro questa normativa che andava, a loro dire, ad intaccare quelle oasi di virtù e di sostegno delle economie dei territori rappresentate dalle Popolari. Cosa fossero lo abbiamo toccato con mano anche in Veneto, e d'altronde cosa ci poteva essere di diverso in Banche gestite da ras-locali, che oltre a tutto non rispondevano neppure al mercato, in quanto il valore delle azioni lo fissavano loro? Ancora una volta la demagogia imperante farà sì che lo Stato rimborserà anche investitori smaliziati che sapevano quello che facevano comperando i titoli della Popolare di Bari. Per interesse elettorale prevarrà la logica del todos caballeros.

Umberto Baldo

Abano Terme (Pd)

Nord e Sud

I vantaggi

dell'autonomia

Se l'autonomia delle regioni ricche consentirà gli aiuti al Sud, senza interferenze romane, sarà anzitutto un vantaggio per il Sud. Sarà evitato il malefico filtro che succhia a favore dei gruppi di potere la linfa vitale della nazione. Con tentacoli ovunque e non sto parlando solo della Mafia. Saranno concordati oculatamente con efficienza e puntualità, sostegni a ciò che le regioni meridionali sanno produrre meglio. E questo nell'interesse di tutta l'Italia. Con questa premessa si deve valutare positivamente l'autonomia delle regioni del Nord che potranno collaborare con il Sud senza concedere onerosi privilegi. Sarebbe vantaggio per tutti.

Ivano Melandri

Non autosufficienza

In attesa della legge

si finanzi il fondo

Nella dettagliata analisi sugli ultra 65enni in Veneto, pubblicata sulla pagina Nordest de Il Gazzettino del 20 u.s. è stata riproposta la richiesta sindacale di una legge nazionale sulla non autosufficienza. Una opportuna, legittima e necessaria rivendicazione rivolta in particolare al Governo nazionale, sulla quale non ho assolutamente nulla da eccepire. Normare e finanziare a livello nazionale, gli interventi socio-assistenziali per le persone disabili e non autosufficienti, sono (saranno, speriamo presto e bene) doverose disposizioni (anche) politiche rientrati nei principi costituzionali e che devono (dovranno) entrare nei LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) a tutt'oggi non definiti. Quindi, condivisibile l'azione nazionale dei sindacati pensionati CGIL CISL UIL nell'invitare anche questo Governo ad attivarsi, con la concertazione, per far approvare velocemente dal Parlamento la legge sulla non autosufficienza e sulla disabilità. Nel frattempo, però, è altrettanto urgente che, in attesa di quella nazionale, la L.R. (legge regionale) n. 30 del 18.12.2009, voluta dai sindacati e dalle associazioni dei disabili, trovi applicazione e soprattutto che il previsto fondo sia annualmente finanziato con almeno un miliardo di euro.

Franco Piacentini

© RIPRODUZIONE RISERVATA