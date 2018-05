CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VeneziaAlberghie barriereMi domando che senso hanno le inaccettabili barriere che il sindaco di Venezia ha fatto posare alle entrate della città quando la sua giunta ha recentemente permesso la costruzione di alberghi ostello con migliaia di camere in Via Ca' Marcello a Mestre, e ha venduto la sede dei vigili urbani, Palazzo Papadopoli, perché se ne faccia un altro albergo, oltre ad autorizzare il continuo via vai di grandi navi e lancioni dove questi ultimi sbarcano in ogni parte della nostra amata Venezia, molte migliaia di turisti mordi e...