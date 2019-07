CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VenetoCome usarel'Irpef regionaleHo notato che la Addizionale Regionale Irpef del Veneto è fra le più basse d'Italia. L'Addizionale Irpef è una sovrimposta che si applica su redditi dei veneti e che rimane nel Veneto per scopi e finalità del Veneto. È una tassa che rimane nel Veneto e non va inviata a Roma e quindi è una tassa che si può utilizzare nel Veneto come meglio aggrada ai veneti. Si tratta di una vera e propria autonomia fiscale per cui la Regione Veneto potrebbe aumentare tale tassa e coprire molte spese venete che rimangono...