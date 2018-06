CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Varchi a VeneziaOra sappiamoil numero di turistiLeggendo l'articolo sul Gazzettino di domenica 10 giugno a firma Ennio Fortuna non posso non fare alcune considerazioni, in particolare sulle sue dichiarazioni nelle quali evidenzia l'impossibilità di porre limiti alla circolazione nella città di Venezia richiamando soprattutto l'art. 16 della Costituzione precisando inoltre che: a Venezia si deve poter accedere senza pagare e senza restrizioni di sorta.... perfino l'idea della prenotazione potrebbe ritenersi incompatibile con la libertà,...