Fino a quando dovremo sopportare lo spettacolo di chi si fa il vaccino per dare l'esempio a noi che non l'avremo mai?

Enzo Fuso

Lendinara (Ro)

Vaccino /2

Era meglio

farlo ai giovani

Dunque è partita la campagna di vaccinazione di massa anti covid. Speriamo che imbocchi la strada giusta che fino ad ora sembra alquanto travagliata. Poi mi chiedo con quale criterio siano state scelte le priorità in fatto di vaccinazione. Premesso che sono utrasettantenne, sarei stato più propenso a vaccinare con precedenza il personale sanitario e dei servizi ed a seguire studenti e persone produttive. Gli ultimi dati sulle mutazioni del virus indicano nei giovani le persone a rischio di contagio. Immunizzando i giovani si sarebbero anche risolti almeno parzialmente i problemi di trasporto tuttora in alto mare e la ripresa delle lezioni in presenza. Noi persone della terza età possiamo fare la massima attenzione come è raccomandato e attendere pazientemente.

Adriano Mariutti

Zoppola (Pn)

Vaccino /3

Io, infermiera

a termine

Chi le scrive è un'infermiera pronta a far parte della squadra dei vaccinatori covid e che non si spiega come sia così difficile farlo. Parto dal punto che ad oggi sono occupata con un contratto a termine presso un GMI della provincia di Treviso. Troverei da parte mia più utile poter entrare nella squadra vaccinatori, essendo consapevole che bisogna scendere in campo e combattere questo nemico che abbiamo accanto da ormai un anno. Purtroppo è impossibile candidarsi in quanto bisogna risultare inoccupati... io il mio lavoro lo lascio anche domani per contribuire al ritorno alla normalità! Ma no... questa scelta non mi è possibile a meno che io non menta sulla mia situazione lavorativa odierna (che comunque non sarà più tale tra 2 mesi). Inoltre leggo nella piattaforma della sezione vaccini che tutta la vaccinazione sarà data in appalto a 5 ditte. Non le pare che una cosa del genere dovrebbe essere gestita dal governo o quantomeno dalle regioni? Mi pare la solita italianata nessuno ci mette la faccia! Scusi lo sfogo ma vorrei fare veramente qualcosa per il mio paese, lo sento come dovere morale!

Paola Gnesotto

Vittorio Veneto (Tv)

Sanità e covid

Il virus

del menefreghismo

Da troppo tempo una sciagurata politica, ha rinunciato al suo ruolo di garante di due diritti fondamentali della nostra Costituzione: la salute e l' istruzione. Il risultato? Tralascio per carità di patria l'istruzione, demolita dalla migliore gioventù negli anni favolosi del 6 politico. Ora, è la contingenza, migliaia di morti evitabili e un senso civico miserevole, da ritenerlo padre dello spritz sul Naviglio e cercando cinesi da abbracciare. Due mesi persi dal buonismo politicamente corretto, senza dimenticare le sconcertanti movide fino a settembre. È doveroso sempre ricordare, tutto il personale sanitario coinvolto che dal marzo scorso è impegnato all'assistenza di centinaia di migliaia di pazienti-Covid, molti dei quali sono deceduti per questo. La loro quindicinale denuncia sulla carenza di tutto il sistema sanitario nazionale, è stata vana, e lo è ancora di più ora, nel sentirsi abbandonati pure, da una scandalosa scelta politica, sulla miserevole cifra da investire sulla sanità stessa. Questo è il nostro principale virus e non si chiama Covid, bensì menefreghismo, insipienza ciarliera, la stessa che ha partorito il redditto di cittadinanza senza copertura finanziaria, degno solo da essere ricordato dal bravo Crozza.

Giancarlo Parissenti

Limitati dal covid

Di troppo

streaming si muore

L'Epifania tutte le feste ha portato via. E meno male. Causa limitazioni da covid, sono state feste da dimenticare in fretta un po` per tutti. Probabilmente le peggiori di sempre. Non si poteva fare praticamente niente. Niente ristoranti, cinema, teatri, musei, eventi sportivi e quant'altro. Niente feste coi parenti. Almeno si poteva andare a messa. Di troppa TV e di troppo streaming si muore. Speriamo in tempi migliori. Speriamo di poter tornare a fare girare l'economia. Speriamo di poter tornare quanto prima a frequentare ristoranti, cinema, teatri, musei, eventi sportivi e quant'altro. Speriamo di poter tornare ad abbracciare i nostri parenti.

Emanuele Biasi

San Polo di Piave (TV)

Grease al bando

Come

i nazisti

Pensavi di averle sentite tutte e invece no, al peggio non c'è limite. Adesso un branco (è davvero il termine corretto in questo caso) di genitori moderni vogliono mettere al bando grease, un film divertente positivo ricco di buoni sentimenti e buona musica, tanto più se paragonata alle porcherie attuali. Perchè misognino (?? ma l'avete visto tutto perlomeno ?) o non so quale altra fesseria priva del minimo riscontro per chiunque lo abbia visto tutto. Mi verrebbe pure da ridergli addosso se non fosse che queste nuove idiozie mi riportano alla memoria qualcosa di terribile che non fa ridere per niente: la Bücherverbrennungen, della quale questi genitori molto attenti a quel che vedono i loro figli probabilmente sono incredibilmente e totalmente ignoranti, la messa rogo sulla pubblica piazza dei libri che non erano graditi ad Adolf Hitler. Rogo che ebbe le stesse motivazioni oggi addotte da questa massa di ignoranti che vedono le streghe dove ci sono le fate. Ecco cosa mi ricordano questi cosidetti genitori: preferiranno tirare su dei figli mentalmente sani, o dei nazisti?

Stefano Tiozzi

Cencenighe Agordino (Bl)

Venezia chiusa

La monocultura

turistica

La lettera del Direttore A.V.A Associazione Veneziana Albergatori pubblicata nell'edizione del Gazzettino del 06/01/2021 mi ha indignato per l'assoluta mancanza di approfondita analisi e successiva ammenda riguardante la politica gestionale del turismo a Venezia. Il Sig. Claudio Scarpa presenta la monocultura turistica come la fonte di vita che nutre tutta la città e i suoi operatori economici e artigianali. Questa fonte di vita si é chiaramente rivelata matrigna, perché unica risorsa, senza diversificazione, e questo é conseguenza di una politica miope e utilitarista che viveva alla giornata, allora gloriosa, ma che oscurava il vuoto di vita cittadina locale e di visione futura che soggiaceva. Adesso Venezia é arrivata a l'ora dei saldi, e capitali oscuri, cinesi o malavitosi nazionali hanno incominciato ad approfittarne. Logico che si pensi allo Stato Nazionale come l'unica ancora di salvezza, se fosse in grado di produrre una visione diversa della cultura e dell'arte racchiuse in Venezi, Firenze e Roma. Ma é necessario, prima di pretendere, riconoscere con umiltà che la politica monetarista che gestiva la città come una gigantesca azienda era sbagliata.

Hugo Marquez

Venezia

