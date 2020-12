Vaccini

Fiducia

nella scienza

Penso siano comprensibili i timori e la riluttanza di una, purtroppo, larga parte dei cittadini a farsi coinvolgere nella profilassi anticovid perché i vaccini sarebbero stati prodotti troppo in fretta rispetto al tempi, piuttosto lunghi, impiegati per realizzare i vaccini prima della attuale pandemia. Secondo me, invece, sono necessari coraggio e un atto di fiducia verso la scienza e la sua capacità di accelerare con successo quando l'emergenza lo richiede, coraggio e fiducia che stanno dimostrando il Regno Unito, gli Stati Uniti e altri Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, la quale, al contrario, vorrebbe spostare più in là la somministrazione del farmaco che ci permetterà di uscire da questa specie di guerra biologica e di tornare alla vita normale, col risultato, è una mia opinione, di farci perdere tempo prezioso.

Mauro Cicero

Pandemia

Perché l'Italia

ha tanti morti?

Tra i dati dell'andamento pandemico che quotidianamente vengono aggiornati, colpisce particolarmente l'elevato numero dei decessi (ieri 3.12 erano quasi 1.000, più che non a fine marzo al culmine della prima on data). Allora il sistema sanitario nazionale ha dovuto far fronte ad un virus sconosciuto e lo ha affrontato con terapie e medicinali noti ed usati in base all'esperienza accumulata per combattere precedenti epidemie come l'ebola e Sara. Tra le altre cure, fu fatto uso dell'idrossiclorochina, del remdesivir, del plasma sanguigno e dell'eparina antitrombo che, a detta di diversi clinici, davano dei risultati apprezzabili se somministrati con una particolare tempistica. Siamo usciti dalla prima ondata ancora, come ora, senza avere una specifica cura per il covid19, ma con una certa qual esperienza clinica per affrontarlo. Mi risulta che in estate l'Oms abbia classificato come inefficaci, se non dannosi, buona parte dei prodotti suindicati e l'Aifa in Italia si è adeguata. Noto che ultimamente i media ospitano solo virologi e non clinici ospedalieri che potrebbero darci informazioni sull'aggiornamento delle cure. Ora mi chiedo come sono curati da noi i contagiati sintomatici più gravi se i decessi ora hanno ancora numeri così preoccupanti, a quanto pare, quasi solo da noi in Europa?

Tumiotto Luciano

Evasione

Ecco perché

il Mes fa paura

Si dice a Venezia che quando c'è bassa marea si vedono le secche. Oggi la bassa marea è la pandemia e le secche sono i problemi endemici dell'Italia. In un Paese dove l'80% del gettito fiscale è garantito dai lavoratori dipendenti e pensionati, il blocco o la riduzione dell'attività del lavoro autonomo hanno impietosamente messo in luce le conseguenze di tale sbilancio. Il fatto che i ristori economici per le categorie di lavoratori autonomi siano correttamente proporzionati ai fatturati dichiarati negli anni precedenti ha platealmente dimostrato che il re è nudo. Le categorie degli evasori e dei lavoratori in nero sono in Italia un rilevante anello della catena del sistema economico. Sono inquinatori dell'intera economia e porteranno purtroppo rilevanti danni a tutti. In primis ai lavoratori dipendenti con licenziamenti che scatteranno dopo il blocco. Poi a quelli che pagano le tasse e che vedono crescere esponenzialmente il debito pubblico per ristorare gli evasori. E che prima o poi forse dovranno essere patrimonialmente colpiti per ridurre tale debito. La nostra unica speranza è l'Europa. A patto che ci metta sotto tutela. Ecco perché il MES fa tanta paura ai politici.

Lettera firmata

Venezia

Meglio un albero

degli artigiani

Mi associo alla lettera pubblicata sul Gazzettino della Signora Giovanna Giol riguardo l'albero di Natale in piazza San Marco a Venezia. Quello fatto quest'anno è a dir poco orribile; ma ci voleva tanto a fare il classico albero addobbato con le classiche decorazioni magari in vetro dei nostri maestri (loro si!) vetrai? In un momento in cui il nostro artigianato soffre, valorizzarlo pareva brutto?

Patrizia Gatto

Scuola

Gli insegnanti

non pagati da ottobre

Sono una docente di scuola secondaria; con mio grande rammarico devo denunciare una situazione divenuta insostenibile per molti docenti e personale Ata delle scuole pubbliche, che come me, hanno accettato un contratto a tempo determinato cosiddetto COVID. Ho preso servizio il 23 ottobre in un Istituto comprensivo di Pordenone, e non ho ancora percepito né lo stipendio di ottobre né tantomeno quello di novembre, tutto sembra dipendere dai fondi stanziati dal Ministero ma ad oggi non riceviamo risposte da nessuno. Le segreterie delle scuole ci rispondono che hanno fatto tutto il necessario ma il portale dei pagamenti per dipendenti pubblici Noipa non risponde alle nostre domande, non ha un numero verde e l'assistenza automatica risponde dopo mesi, quindi sono praticamente inesistenti! La mia situazione è la stessa di altri migliaia di persone che devono affrontare il pagamento di affitti, mutui, e spese ordinarie ma per farlo devono ricorrere a prestiti perché il Ministero non ci paga! Vi chiedo gentilmente di rendere pubblico questo problema perché siamo stanchi di sentire i proclami di fondi pubblici disponibili e pronti per qualsiasi cosa ma poi non si pagano gli stipendi dei propri dipendenti!

Mara Trevisanut

Precisazione

Il ristorante di Laghi

dopo Natale riaprirà

Chiedo cortesemente la rettifica del titolo dell'articolo uscito ieri, 4 dicembre a pagina 4 del Gazzettino. Il nostro ristorante Dalla Santa, l'unico di Laghi, il più piccolo comune del Veneto, sarà chiuso solo a Natale e nei giorni di divieto dello spostamento tra comuni. Il titolo si presta a un equivoco: terminati i divieti, riapriremo.

Loredana Sella

Abilità

I dieci anni in meno

dei settantenni di oggi

Mi permetto di esprimere una mia riflessione in merito alla lettera del sig. Roberto Carraretto sul Gazzettino (Un aiuto aggli over 70). Posso constatare che gli attuali over 70 di cui io faccio parte, se fisicamente ed intellettualmente sani possono ben essere paragonati per efficienza agli over 60 di una volta e sono ancora abili per affrontare le vicissitudini della vita. Devo inoltre sottolineare, assolutamente non per vanto, che esercito come molti altri over 70 anche il volontariato, purtroppo attività sospesa per l'attuale pandemia, all'ospedale all'Angelo di Mestre.

Paolo Bagagiolo

