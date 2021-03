Vaccini/1

La variante

insegnanti statali

Leggo nel Gazzettino che in provincia di Padova dodici docenti su venti hanno la febbre post vaccino. Poi apprendo che in Sicilia c'è il boom di docenti con febbre post vaccino. Che sia la nuova variante Covid Insegnanti statali? Oppure solo statali ? Cercasi docenti anche decenti....

Paola Vettore

Vaccini /2

Perchè non posso

comprarlo?

Premetto che io il vaccino contro il Covid-19 lo consiglio soltanto alle persone di salute fragile per età o per malattia e ritengo inammissibile un'eventuale obbligo esteso a tutti nonostante io conosca il concetto di immunità di gregge. E tale costrizione a vaccinarsi, del tutto dispotica, si può attuare per obbligo diretto, tipo TSO, ma anche, come si sta purtroppo concretizzando, costringendo tutti a vaccinarsi pena la persistenza di gravi limitazioni alla vita tipo quella del passaporto vaccinale. Altro argomento: vista la scarsità di dosi di vaccino e la difficoltà a reperire personale per iniettare i vaccini, perché mi viene vietata la possibilità di acquistare a mie spese il vaccino e di iniettarmelo da solo visto che ho il titolo per farlo?

Angelo Mercuri

Venezia

Vaccini /3

Infermieri, tornino

i pensionati

Ho letto sul vostro giornale l'articolo di pagina 5 che riguarda le difficoltà di reperire vaccinatori e si propone l'abilitazione degli OSS. Mi chiedo se i nostri dirigenti hanno la capacità e la visione del problema. Io ho svolto il servizio militare e mi hanno insegnato che nelle necessità si mobilitano anche i riservisti. Da questo punto perché non vengono richiamati in servizio, visto la necessità, il personale infermieristico collocato in riposo (pensionati) ancora abili. Questo personale infermieristico può ampiamente coprire i buchi sulle vaccinazioni e così si raggiunge l'altro obbiettivo di sgravare il personale in attività ed inoltre si può affiancare anche al medico di base come supporto alle vaccinazioni.

Tarcisio Catteri

Castelfranco Veneto (Tv)

Vaccini /4

La gestione...

alpina

Mi si dice che un più o meno medico, ormai trasformatosi in opinionista, abbia detto che, piuttosto che affidarsi ad un generale alpino per la gestione della lotta al virus, Draghi avrebbe fatto meglio a rivolgersi ad Amazon. Si vede che questo tizio gradiva i risultati del precedente commissario. Posizione di chi si è laureato con Cepu?

Luigi Barbieri

Aspettando l'Europa

Lo Stato creditore

e debitore

Ieri ho acceso il computer e fra i titoli che scorrevano prima di entrare nella mia mail ho letto Fisco: pronta la cancellazione di 60 milioni di cartelle. Caspita, ho pensato, una per abitante neonati compresi (visto che in Italia siamo scesi sotto i 60 milioni)!. E questo varrebbe per gli anni 2000-2015. Da qualche altra parte ho letto che lo Stato era ed è creditore di mille miliardi, 400 dei quali sono diventati inesigibili perché molti contribuenti sono deceduti o perché molte aziende sono fallite. Adesso si trova la scusa della... pandemia che, però, in quegli anni non c'era. Oggi nel Gazzettino leggo (ma lo sapevo già) che la Cgia di Mestre stima l'evasione fiscale e contributiva in Italia pari, secondo i dati del MEF, a circa 110 miliardi all'anno che a sua volta ammonta a poco più della metà degli sprechi, sperperi ecc della P.A. e che i debiti commerciali del pubblico' verso i propri fornitori ammontano a 53 miliardi. Sì, è vero, lo Stato non paga, ma se non riesce a incassare i crediti di cui sopra come fa a pagare i debiti di cui sotto? Comunque, dopo tutte le rottamazioni, cancellazioni, evasioni, elusioni ecc, aspettiamo i 209 miliardi dall'Europa come una manna dal cielo. Brava l'Europa a darceli!

Gabriella Piovan

Conegliano (Tv)

Le signore della Tv

Mostratevi

senza effetti

Gentili signore della TV, conduttrici, presentatrici, giornaliste, mi rivolgo non a tutte voi, ma ad alcune di voi alle quali chiedo un atto di ribellione, il rifiuto a quelle luci falsificatrici che annullano i lineamenti del viso lasciando percepire a malapena occhi e bocca. I segni dell'età non sono né colpa né vergogna, voi siete belle della vostra intelligenza e avete il fascino della vostra personalità. Perciò un atto di coraggio! Mostratevi come siete, come siamo noi che vi guardiamo da casa... poiché se la vostra immagine ci giunge così contraffatta anche le vostre parole saranno meno credibili.

Nicoletta Rubinato

Venezia

Lingua

Pensiamo

al conte Calsina

L'articolo della cronista Elena Filini sul vostro giornale del 5 c.m descrive con entusiasmo alcuni momenti della vita del Conte Calsina e da parte dei rappresentanti delle Istituzioni vengono riportate parole di stima per il culto della nostra lingua (e dialetto veneto) e non solo. Ma una riflessione viene spontanea, assistiamo sempre di più all'abitudine di infilare da parte delle Istituzioni, scuole, negozi, imprese, giornali locali ecc. citazioni in inglese in ogni circostanza; facendo ridere anche gli inglesi che della nostra lingua sono innamorati. Magari qualcuno avrà da ridire, per aiutare gli stranieri in loco a capire, ma le Istituzioni costringono gli stessi a sostenere degli esami rivolti a conoscere la nostra lingua e storia per ottenere la cittadinanza, sembra un paradosso! Non vorrei che di questo passo, noi Veneti, saremmo costretti ad imparare l'inglese dagli stessi stranieri per poter sopravvivere. Per fortuna ci sono schiere di intellettuali e il continuo richiamo da parte della Accademia della Crusca ad arginare la marea di inglesismi, spacciata per moda culturale. Confidiamo che quest'anno, ricorrenza dei 700 anni dalla morte del Sommo Dante ci sia un ripensamento, sperando di non vedere scritto per onorarlo Il Day Dante sarebbe imperdonabile. Per finire ricordo che di recente sempre sul vostro giornale dd. 28 u.s. appare una bellissima recensione L'aldilà di Dante in Veneto la Divina Commedia tradotta in Veneto nel 1875 il cui autore Gìuseppe Cappelli ... per rendere per quant è possibile, popolare un'opera astrusa e dai pochi studiosi soltanto compresa. Termino per ricordare, senza offesa, a chi si cimenta in scritti e spiegazioni orali di pensare al Conte Calsina e a Giuseppe Cappelli.

Luciano

classe 1935

Conte e Arcuri

Non sono felice

per l'addio

Il 4 marzo è apparso sul suo giornale la lettera del lettore Giorgio Telesi con il quale dice che è felice per l'addio di Conte e Arcuri. Non sono della stessa opinione anche perchè mi pare che i sostituti dei due suddetti non abbiamo fatto gran chè! O mi sbaglio?

Franco Rinaldin

