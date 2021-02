Vaccini / 1

Cominciare

dai più anziani

Mio marito, 89 anni, medico in pensione, sostanzialmente in discreta salute, verrà vaccinato contro il Covid, a quanto apprendo dalla stampa, non prima di aprile. È questo il modo in cui intendiamo proteggere i più fragili? Non era il caso di iniziare le vaccinazioni dai più anziani, come hanno fatto, a quanto mi risulta, in Lombardia ed in Lazio? Le istituzioni sanitarie preposte potrebbero fornire al riguardo informazioni chiare ed esaurienti?

Lia Bassi Pergola

Vaccini / 2

Un ordine

che stupisce

Alcuni giorni fa ho letto sul Gazzettino il piano vaccinazione del Veneto. Lo ho riletto perché pensavo di aver capito male. Invece no. Il mio stupore è dato dal fatto che da sempre ho sentito dire, nelle varie trasmissioni televisive, che gli anziani con patologie croniche sono i soggetti più a rischio e quindi i primi ad essere vaccinati. Detto questo, mi sembrava logico iniziare la vaccinazione dagli operatori sanitari pubblici e privati e ospiti delle RSA, come infatti è stato fatto, per proseguire poi con le persone effettivamente più anziane (oltretutto penso siano in numero assai minore) per poi arrivare in modo decrescente agli ottantenni. A questo punto, avvendo 85 anni con patologie croniche, non so quando verrò vaccinato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito.

Paolo Cantele

Vaccini / 3

Informate chi ha

più di 85 anni

Nei giorni scorsi, a Milano, sono state vaccinate la senatrice Segre e la signora Rosita Missoni novantenni, quindi over, molto over 80. Alcuni lettori del nostro giornale ultra85enni (come lo scrivente) lamentano che la prima fase del piano di vaccinazione del Veneto è iniziata dagli 80enni e, per il momento, si fermi, risalendo, agli 85enni. Credo che non sarebbe male se le nostre autorità sanitarie regionali facessero sapere quando e come potrà vaccinarsi chi ha più (mi si perdoni l'italianismo) di 85 anni.

Giovanni Benvenuti

Politica

Si stupra anche

con le parole

Non si stupra solo fisicamente. La Meloni è stata stuprata con le parole. Altrettanto grave.

Luigi Barbieri

Ryanair

Rimborsi impossibili

per i voli cancellati

Fra il 14 e 18 febbraio 2020 prenoto, attraverso agenzia viaggi, un trasporto per 27 passeggeri su un volo Ryanair in partenza da Treviso, direzione Lamezia Terme, ripartiti tra il 30 maggio e il 6 giugno. Sappiamo bene come finì, che il governo italiano bloccò gli spostamenti tra regioni e di conseguenza Ryanair cancellò i voli. Al 10 di ottobre 2020 la Ryanair scrive all'agenzia che bisogna suddividere i gruppi di prenotazione e, dopo di che, si procederà al rimborso attraverso l'agenzia titolare della prenotazione. 15 novembre 2020 altra mail e cito testualmente: Tenga presente che non siamo in grado di procedere con la verifica del modulo direttamente con gli agenti di viaggio. Possiamo solo verificare in moduli inviati dal primo passeggero. Quindi altra perdita di tempo per la nuova procedura. 30 novembre 2020 altra mail: Gentile cliente, abbiamo accettato il suo reclamo e provvediamo ad emettere un assegno in relazione alla sua richiesta di rimborso. Questo assegno verrà inviato all'indirizzo fornito dall'utente e dovrebbe essere ricevuto in circa 15 giorni lavorativi. Finalmente dal 7 gennaio 2021 cominciano ad arrivare gli assegni ma non tutti. Solo una parte e più precisamente, a tutt'oggi, sei su otto gruppi di prenotazione. Senza contare che il versamento sul proprio conto corrente di ognuno, costa dai 9 ai 31 euro e in più, dopo un mese e mezzo, la cifra non è ancora accredita sul conto corrente. Faccio semplicemente notare una differenza fra le varie compagnie: aprile 2017, ritorno da un viaggio con 12 persone, volo Amsterdam-Venezia cancellato. Compagnia KLM. Buono pasto 10 euro, trasporto da e per aeroporto all'albergo per il pernotto, cena, giorno successivo volo per Venezia via Parigi. Dopo otto giorni, con le dovute procedure, rimborso per il disagio euro 250 cadauno. Questo significa essere seri con l'attenzione ai cittadini. Qualcuno pensa che viaggerò ancora con Ryanair?

Giancarlo Vianello

Salvini

La linea europea

sull'immigrazione

Seguo con attenzione ciò che riguarda il governo appena entrato in carica. Non voglio dare giudizi su Draghi ma mi sembrano un po' pacchiani certi appellativi come super Mario o san Mario. Apprezzo il suo intento che ciò che attiene all'economia italiana sia considerato e affrontato nel suo insieme. Avrebbe dovuto capirlo chiunque, anche prima. Col suo arrivo, Salvini sembra aver deposto le armi contro l'Unione Europea e l'euro. Si potrebbe supporre che dipenda dal prestigio politico di Draghi. Leggo che Salvini auspica un migliore coinvolgimento europeo sull'immigrazione. È notevole, vorrei anche dire lodevole, che gli stia a cuore un problema che non ha saputo gestire da ministro dell'Interno. Secondo norme della Costituzione e della Convenzione di Ginevra, non si sarebbe proprio potuto respingere gente in arrivo da una buona metà, almeno, degli stati dell'Africa. I respingimenti sono stati solo un esempio di disumanità, giusto solo per gente che vaneggia di barbari e invasori, si difende con l'ipocrisia, usando termini senza senso quali buonisti e simili.

Antonio Sinigaglia

Inoppurtuno

La celebrazione

di un anno di Covid

Non riesco a capire e trovo surreale quello che i media stanno celebrando. Nella logica di ottemperare alla regola non scritta non ha importanza quello di cui si parla, basta che se ne parli. Trovo che ricordare con ampi servizi la tragedia che ha avuto inizio (per l'Italia) un anno fa e che tutt'ora ci vede ancora impelagati in una grave pandemia della quale non vediamo ancora la soluzione e con gravissimi problemi sociali sia quantomeno inopportuno. Non serve certo a sollevare il morale ed invece forse spinge alcuni a pensare che il peggio è passato e quindi a non mantenere più le giuste cautele. Può invece contribuire a deprimere gli animi dei cittadini che pensano che dopo un anno i problemi ci sono ancora,nonostante il miraggio dei vaccini. È pur vero che l'Italia purtroppo entra nel novero di quei popoli che hanno sempre bisogno di santi ed eroi. Gli antichi veneti edificarono la Chiesa della Madonna della Salute quando la pandemia era finita.

Luciano Lanza

