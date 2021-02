Vaccini /1

Come fare per

velocizzare i tempi

Domenica 21 sul Gazzettino ho letto un interessante articolo del Prof. Romano Prodi riguardante la produzione dei vaccini anti Covid 19. Il Professore ha constatato che le 4 aziende più qualificate al mondo nella ricerca e produzione di vaccini siano state anticipate da una piccola azienda che, con un sistema innovativo valido anche per altre malattie, è riuscita nell'impresa e in tempi molto rapidi. Altro fatto importante, aggiungo io, è stato che la comunità scientifica mondiale si sia mobilitata nello scambiarsi tutti i dati ed i risultati dei loro studi. Per avere successo la corsa al contrasto della pandemia deve essere mondiale. Per soddisfare la vaccinazione di tutte le popolazioni dell'universo ci vuole una notevole capacità produttiva (per adeguare un impianto esistente alle nuove tecnologie occorre il tempo di 4-6mesi) e bisogna superare il diritto alla proprietà intellettuale di chi ha trovato l'innovazione. Alcuni, leggo, propongono la revoca dei brevetti, il Prof. Prodi spera che le ditte detentrici li mettano a disposizione di chi, con tutte le garanzie, ne sia in grado di produrli e che la comunità mondiale li distribuisca gratuitamente ai paesi che non possono pagarli. Molti, ho letto, sono preoccupati perché così facendo nessuna impresa investirà in ricerca. Mi sembra che i brevetti dei farmaci abbiano durata ventennale (poi arrivano i farmaci equivalenti) e penso che nel verificarsi di una pandemia o altra catastrofe sanitaria l'OMS dovrebbe anticipare all'inventore il frutto della scoperta, tolti eventuali contributi pubblici ricevuti. In questo modo si manterrebbe l'interesse delle aziende farmaceutiche ad investire nelle ricerche e per tutto il mondo ci sarebbe la possibilità di godere dei nuovi vaccini il più velocemente possibile.

Gian Carlo Michelotto

Limena (Pd)

Vaccini /2

Risultati

disarmanti

Del senno di poi sono piene le fosse. Così recita un vecchio e sempre attuale adagio popolare. Da mesi è risaputo che: 1) questa pandemia ha un'estensione planetaria 2) in mancanza di una cura specifica, il virus può essere sconfitto solo con il vaccino 3) una volta ottenuto il vaccino le case farmaceutiche, pur bigpharma, non potevano essere materialmente in grado di produrre i miliardi di flaconi necessari alla popolazione mondiale in tempi brevi 4) in diversi paesi, Italia compresa, ci sono case farmaceutiche che tempestivamente allertate potevano predisporsi al meglio per la produzione concertata di vaccini autorizzati 5) in meno di un anno più case farmaceutiche hanno messo a punto vaccini validati ed iniettabili da oltre due mesi 6) vista la prevedibile disparità fra domanda e offerta, solo ora si contattano case farmaceutiche per sondare la possibilità di produrre in loco vaccini altrimenti indisponibili, com'è noto 7) nella migliore delle ipotesi ci vorranno dai 4 ai 6 mesi per avviare una produzione aggiuntiva come da punto 6. Ci sono, lo sappiamo, enormi interessi commerciali e non solo in gioco, ma forse con po' più di senno di prima nelle sedi opportune a livello internazionale si poteva programmare il tutto con risultati meno disarmanti.

Luciano Tumiotto

Ponte di Piave (Tv)

Io e il Covid

Un grazie

all'ospedale di Venezia

A fine dicembre scorso sono stata ricoverata all'ospedale di Venezia per una seria forma di Covid. Una sensazione terribile, che non potrò mai scordare. Se oggi invece posso permettermi di scriverLe, succede grazie alle premurose attenzioni ed alla umana professionalità dimostrate dal personale ospedaliero e dell'Usca che mi ha seguito durante la degenza: il dirigente medico di I livello Dott. Cristiano Bortoluzzi, la Dott. ssa Angelica Vaccaro e la dott.ssa Francesca Russo, assistiti da valide infermiere e validi infermieri. A loro va tutta la mia riconoscenza per avermi permesso di ritornare a casa in salute. Desidero inoltre esprimere la mia stima verso i vertici del nostro sistema sanitario e politico regionale e cittadino, per l'esemplare efficienza con cui questo è gestito in un momento estremamente complesso e sottoposto a diverse forme di pressione.

Cristina Schiavon

Murano - Venezia

Il sistema Palamara

Italia, a quando

la risalita?

Ho trascorso l'ultimo fine settimana in totale isolamento in baita circondato da metri di neve e splendide montagne. Bellissimo. È stata l'occasione per leggere il libro tanto reclamizzato in questo momento: Il sistema di Sallusti/Palamara. Le confesso che il rilassamento e la pace interiore che albergavano in me si sono trasformate in sgomento e profondo scoramento. Questi Signori Magistrati, non tutti per fortuna, sarebbero quelli che dovrebbero, dal loro prestigioso scranno, amministrare la giustizia in maniera imparziale e corretta? Mi chiedo e Le chiedo non abbiamo ancora terminato la discesa? Quando, questa nostra amata Italia, ricomincerà la salita? Sicuramente io non la vedrò, forse neppure mia figlia ma spero vivamente la possa vedere il mio nipotino di due anni.

Sandro Pelli

Santa Giustina (Bl)

Immigrazione

Le politiche

di Salvini

Vorrei commentare in dissenso la lettera comparsa il 23/02 sul suo giornale a firma Andrea Sinigaglia. In primo luogo contesto la frase in cui sentenzia che Salvini, ministro degli interni, non abbia saputo gestire l'immigrazione. Basta leggere i numeri sugli arrivi di richiedenti asilo durante il governo giallo-verde per apprezzare come gli sbarchi siano diminuiti esponenzialmente e con questi i naufragi e i morti nel canale di Sicilia. E ancora: l'autore parla di disumanità nella politica dei respingimenti e di una sua incompatibilità con la nostra Costituzione. Mi permetto di eccepire che è ancor più crudele far sbarcare dei disperati dando loro l'illusione che verranno integrati nella nostra società quando è palese che costoro saranno abbandonati a loro stessi senza vitto, senza alloggio e senza un futuro quando sarà accertato che non hanno diritto all'accoglimento della richiesta di asilo proprio in base alla Costituzione e ai trattati internazionali che il nostro cita. Ciò detto non mi stupisco del discorso dell'autore tipico di chi non guarda la realtà per quello che è ma per quello che appare attraverso la lente deformante dell'ideologia. Del resto in Italia ci fu un partito votato da più del 30% degli elettori che ammise che l'Unione Sovietica era una dittatura solo dopo il 9 novembre 1989 ovvero dopo la caduta del Muro di Berlino. Ammissione rilasciata solo perchè dire ancora il contrario sarebbe risultato ridicolo.

Lorenzo Martini

Stanghella (Pd)

© RIPRODUZIONE RISERVATA