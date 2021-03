Vaccini/1

A 93 anni, in attesa

del mio turno

Sono medico, ho 93 anni e do ancora volentieri gratuitamente il mio parere a chi me lo chiede. Sono rimasto in rispettosa attesa del mio turno per il vaccino. Ma in questo canaio che si è verificato non vedo la luce per me. Posso pagarmelo?

Eligio Piccolo

Vaccini/2

La convocazione

arriva in ritardo

10 marzo. Sapendo che per i nati (come me) nel 1939 la vaccinazione anti-Covid è iniziata l'8 marzo e non avendo ancora vista la chiamata, telefono al mio medico, il quale mi dà il numero dell'Ulss6. Dopo mezz'ora di musichetta e di attendere in linea, mi viene dato l'appuntamento: lunedì 15 marzo, ore 17.50. Appena finita la chiamata, il postino mi recapita la busta dell'Ulss6, con la lettera, datata 23/02/21, di chiamata per il giorno 8/3/21, alle ore 15.35. Guardo sulla busta la data di impostazione: 25.02.21. Faccio il conto: 13 giorni per fare i 10 km. tra Padova e Vigonza! So, per averlo letto, che le lettere di Giacomo Leopardi correvano molto, molto più veloci.

Domenico Ceoldo

Vigonza (Padova)

Politica

Ultima chiamata

per i partiti

Se le cose andranno per il verso giusto (la stabilità è un valore!) mancano due anni per riandare a votare alle politiche. Un tempo breve e ricco di incognite, a cominciare da questa maledetta pandemia. Ma, d'altro verso, anche un tempo sufficiente se lo si vorrà perché il Partito democratico ed il Movimento 5 Stelle (così come altri partiti) possano riposizionarsi, pur in questi scenari difficili. Credo si tratti di una specie di ultima chiamata, da cogliere con lungimiranza, pena una gravissima responsabilità di tutte quelle classi dirigenti. Pongo, umilmente, le seguenti questioni: la formazione di una legge elettorale seria, non figlia di interessi particolaristici; la selezione di nuovi dirigenti, preferibilmente giovani; uno sguardo nuovo su lavoro, giustizia, ambiente, intelligenza artificiale.

Mi rivolgo, in particolare a tutti quei cattolici che rivestono ruoli importanti all'interno delle due formazioni politiche. Vi rendete conto delle vostre responsabilità e potenzialità? La lampada, come ci hanno insegnato, non va posta sotto il moggio. Coraggio, uscite allo scoperto! Siete portatori, in quanto credenti laici, di una visione dell'uomo, della società e della storia veramente interessante e propulsiva. Portate avanti senza paura le vostre idee, nel dialogo, nelle necessarie mediazioni e senza iattanza; colmate il vuoto attorno a voi (auto provocato per parte e subìto per altra parte). Le soluzioni, in queste nostre società complesse, richiedono un congruo tempo di elaborazione, ma se mai concretamente si inizia... Due anni, dunque, da qui in avanti per essere utili a voi stessi, ma, soprattutto, al Paese. Se per varie ragioni non sarete all'altezza, diverrete di fatto quasi insignificanti e le vostre eventuali lacrime di coccodrillo allora non commuoveranno nessuno. Coraggio!

Renato Omacini

Lido di Venezia

Pensioni

Statali, quali ragioni

per uno scivolo-premio?

Leggo sul Gazzettino l'articolo che tratta del possibile scivolo pensionistico di 5 anni che il neo ministro Brunetta intenderebbe applicare su base volontaria a quei dipendenti statali che hanno sostanzialmente un duplice requisito: età ed inadeguatezza tecnologica. Questo porterebbe a nuove assunzioni che potrebbero diciamo così migliorare l'efficienza statale. Ebbene, ovviamente sono assolutamente d'accordo su qualsiasi azione possa avere la finalità di portare a nuove assunzioni ma perché addirittura premiare con scivoli vari la categoria statale? Le persone che godrebbero di questo prepensionamento costituirebbero comunque un costo (trasferito all'Inps) e potenzialmente potrebbero portare ad un aumento di seconde attività lavorative.

Piuttosto, a parità di costi, si spostino e si impieghino queste persone su attività di carattere civile/sociale come scuole, mense, controlli stradali, controlli dei parchi, ecc. e si facciano invece scivoli per tutti quei titolari di attività commerciali che la grave inadeguatezza governativa ha costretto nell'ultimo anno alla chiusura.

Riccardo Ventura

Cinquestelle

Non è possibile

che ci sia solo Conte

È mai possibile che un movimento numeroso come i 5 Stelle non sia capace di esprimere una persona qualificata che possa assumersi la responsabilità di guida del movimento, o nuovo partito, e si sia impuntato invece solo sulla persona di Giuseppe Conte? Perchè a guardare bene grandi meriti a Conte io non riesco mica, pur con molta indulgenza, a riconoscergli. Ha fatto con la massima indifferenza i salti mortali tra coalizioni con aree di pensiero diametralmente opposte; nella gestione della pandemia all'inizio ha sottovalutato di molto la gravità della situazione ed ha tenuto nascosti alla cittadinanza, con scuse a dir poco puerili, i dati della possibile tendenza della pandemia fornitigli dal comitato scientifico e non ha saputo attivare il piano antipandemico (peraltro non aggiornato dal 2006); non è stato in grado di risolvere positivamente i molti tavoli aperti per le crisi di Alitalia, siderurgia di Taranto, Whirlpool, ecc.; la sua più grossa preoccupazione è sempre stata quella di apparire in televisione e a parlare direttamente ai cittadini prima ancora che col parlamento; nei mesi estivi del 2020, tra la prima e la seconda ondata della pandemia, non è stato in grado di prendere quei provvedimenti sulla edilizia scolastica e sui trasporti che si sarebbero potuti programmare per una più sicura riapertura delle scuole a settembre; anche sul Recovery Found c'è molto da ridire, perchè quelle risorse non sono state affidate a Conte ma all'Italia; la sua ricerca affannosa poi dei cosiddetti responsabili per poter proseguire col governo è stata una strategia fallimentare. Trattasi di una forma di Culto della persona o di qualcosa altro che io non so spiegarmi?

Renzo Turato

Padova

Italiani

Ristori? Ricordiamoci

della nostra evasione

I nostri politici sono in campagna elettorale costante. Ogni giorno guardo il telegiornale e vedo le stesse facce che dicono tutti le stesse cose, la pandemia, i vaccini, i ristori che non arrivano e tutti si fanno paladini di queste cose e ognuno di loro si aggiudica la paternità. A proposito di ristori che tutte le categorie reclamano siano dati in maniera cospicua ricordiamoci che in Italia abbiamo un'evasione fiscale di circa 120 miliardi di euro: se fossero entrati nelle casse dello stato forse ci sarebbero più soldi da dare a tutti. Purtroppo noi tutti quando evadiamo siamo furbi, non colpevoli. C'e una bella canzone di Gaber: io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono. Siamo il più bel paese che raccoglie tesori artistici e letterari che fanno invidia al mondo, ma purtroppo siamo italiani.

Elio Avezzu

Mestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA