Vaccinazioni

Encomiabile

la scelta di Zaia

Nonostante le chiusure più o meno severe che, tra l'altro, danneggiano l'economia, è evidente che l'unico modo per uscire dalla tragedia della pandemia è la vaccinazione di massa. Penso sia assolutamente encomiabile, dunque, l'iniziativa del governatore Zaia atta ad acquistare milioni di dosi direttamente sul mercato e a cercare di colmare così la lacuna che si è verificata nella gestione dell'Unione europea. Dato che la sfida contro il virus è sempre più ardua, considerando le numerose varianti e che queste probabilmente richiederanno di modificare la composizione dei vaccini, secondo me ci si dovrebbe domandare se l'inadeguatezza dell'offerta e la mancanza di tempestività con le quali le industrie farmaceutiche produttrici fanno fronte agli impegni contrattuali sottoscritti con le autorità europee non esigano lacquisizione dei brevetti da parte degli Stati per permettere loro di fabbricare i farmaci per conto proprio; esiste nel codice della proprietà industriale l'art 141 che tratta proprio questa materia. L'EMA, inoltre, dovrebbe, a mio avviso, prendere in considerazione anche altri tipi di vaccini, come quelli russo e cinese.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv)

Screening di massa

Meglio aumentare

i controlli

Leggo dai giornali che la prossima settimana partirà lo screening di massa degli Istituti Superiori in tutto il Veneto. Poi leggo che gli attuali tamponi sarebbero inadeguati a verificare la presenza delle varianti e che andrebbero aggiornati. Ora tenendo presente che il virus muta continuamente e che nel Veneto la variante inglese rappresenta il 20 per cento dei contagiati (in alcune regioni siamo già al 50 per cento) che senso ha stressare ulteriormente la popolazione (ci sono insegnanti che sono arrivati al decimo tampone) con tamponi la cui efficacia è da più parti messa in discussione? Non sarebbe meglio aumentare i controlli visto che tanta gente va ancora in giro senza mascherina o non rispetta le più elementari regole di igiene e profilassi?

Lino Renzetti

Governo Draghi

L'uomo solo

al comando

Non ho mai creduto nell'uomo della provvidenza, la storia insegna che l'idea dell'uomo solo al comando, il principio del non disturbate il conducente, alla lunga tendono a degenerare e a creare sofferenze. Ecco perché preferisco giudicare con prudenza il Governo presieduto da Mario Draghi che ritengo l'uomo giusto al posto giusto ma non l'uomo dei super poteri magici e/o divini. Giuseppe Conte ha guidato l'Italia con coraggio e determinazione navigando in una mare tempestoso e agitato da partiti politici quali Italia Viva che, a mio avviso irresponsabilmente, alla fine ha voluto affondare tutta la nave per colpire il suo capitano. Draghi e i suoi ministri tecnici hanno di fronte un compito titanico, forse addirittura impossibile: combattere la Pandemia, salvaguardare gli interessi economici delle categorie più colpite dalle chiusure e presentare un programma adeguato al fine di ricevere dalla tanto bistrattata Europa le risorse previste dal Recovery Plan e quindi impegnarle per rilanciare il Paese e la sua economia. Un uomo solo o un gruppo di uomini da soli non possono farcela. E' necessario che tutto il sistema istituzionale (Parlamento, Regioni, Provincie, Città Metropolitane e Comuni) e i partiti politici siano pronti a collaborare lealmente e a sacrificare gli interessi di parte. Ma ancora non basterà se non ci sarà un risveglio morale del Paese intero, se ogni italiano non rialzerà la testa pronto a gettare il cuore oltre l'ostacolo impegnandosi nel lavoro, nello studio, nelle professioni e riscoprendo la solidarietà verso chi arranca per le difficoltà determinate dalla diffusione del Covid.

Maurizio Conti

Portogruaro (Ve)

