Vaccinazioni / 1

Gli stand pronti

e l'acume di Arcuri

Prendo spunto dalla pagina del giornale con cui l'imprenditore di stand fieristici si fa avanti per offrire alla nostra nazione il suo prodotto. Da ciò si capisce dove è l'acume e la conoscenza del commissario Arcuri. Solo capace di spendere soldi (naturalmente non suoi) altrimenti forse ci avrebbe pensato! Forse è il momento che ci ripensi e getti la spugna e consegni con dignità le dimissioni.

Alcide Tonetto

Vaccinazioni / 2

Prima

i politici

Si fa un gran parlare del vaccino e già prima che sia iniettato alcuni politici, Zaia in primis, annunciano che chi non si vaccinerà non potrà frequentare luoghi pubblici o privati dove ci siano altre persone. Bene, non sono d'accordo ma allora mi aspetto che i primi ad farsi iniettare il vaccino siano i Presidenti di tutte le Regioni italiane che legifereranno per l'obbligo.

Emma Dal Negro

Vaccinazioni / 3

No vax, ingiuste

le penalizzazioni

Alcune considerazioni per quelle persone che vorrebbero togliere l'assistenza sanitaria a chi non farà i vaccini: 1 - i vaccini non si sa se, come, quali e quando arriveranno, non si sa se saranno efficaci, se saranno dei palliativi o non serviranno a niente, è ancora tutto da vedere; 2 - in Italia ci sono milioni di persone che non potranno essere vaccinate in quanto afflitte da allergie, da malattie incompatibili, da debilitanti interventi e da altri motivi; 3 - chi sarà vaccinato forse sarà immunizzato ma potrà sempre essere ugualmente positivo e contagioso; 4 - già che ci siamo propongo allora di togliere l'assistenza sanitaria anche a quelli che si ingozzano di cibo spazzatura, abusano di alcolici e fumano come turchi; non sono contagiosi ma a causa dell'errato stile di vita saranno prima o poi colpiti da gravi patologie, costosissime da curare e, naturalmente, a carico del nostro claudicante sistema sanitario.

Roberto Dassi

Vaccinazioni / 4

Da anziano dico:

prima i giovani

Si permetta ad un 82enne in ottima salute di dire la sua, per quanto strana e controcorrente possa apparire. Oggi tutti dicono che bisogna far ripartire l'Italia, e non saranno certo i vecchi come me a farlo, bensì tutti coloro che studiano e/o lavorano, in pratica tutti coloro che devono uscire di casa per assolvere la propria funzione. Quindi a mio avviso questo dovrebbe essere il criterio: prima il personale sanitario, poi i giovani e gli adulti, ultimi gli ottantenni (magari con un bel DPCM che ci obbliga a stare in casa, serviti e riveriti dal volontariato e dai servizi pubblici). Non mi sembra assurdo anzi, mi sembra molto ragionevole.

Enrico Mazza

Pandemia

E la Cina

tace ancora

Il Covid 19 prosegue la sua corsa causando un vero e proprio disastro planetario, con milioni di contagiati e morti. Nell'Assemblea annuale dell'OMS, del maggio scorso, ben 116 nazioni avevano chiesto un'inchiesta indipendente, per approfondire le cause della pandemia, anche per cercare di evitare simili catastrofi per il futuro. La Cina, per bocca di Xi Jinping, aveva preso tempo, dichiarando che avrebbe dato il suo consenso solo dopo che l'emergenza fosse sotto controllo. Attualmente l'unica economia che va a gonfie vele è proprio quella cinese, ma tutto tace, ancora, sulla promessa inchiesta indipendente. Purtroppo la comunità internazionale sembra succube della potenza asiatica, che continua imperterrita con la sua politica di scarsa trasparenza, negazione dei diritti umani e persecuzione delle minoranze etniche. Ancora una volta le seducenti sirene degli interessi economici globali hanno soffocato le più elementari necessità di verità e giustizia.

Vittorio De Marchi

Privilegi

Non siamo tutti

sulla stessa barca

Confesso che faccio fatica a credere a ciò che leggo e che sento riguardo la situazione che stiamo vivendo, per colpa del coronavirus. Viviamo, ormai, in un clima surreale, improvvisato; un clima che determina, da parte di chi si trova a dover gestire la situazione, di totale e goffa impreparazione: proviamo cosi, anzi no facciamo questo, siamo sicuri che faremo di più, organizzeremo, dovremo trovarci pronti, siamo tutti sulla stessa barca. Ecco appunto, premesso che nessuno ha la bacchetta magica, sto discorso del siamo tutti sulla stessa barca, per giustificare inefficienze, ritardi, evidente incapacità, non sono più disposto ad accettarlo. Non mi va di sentire chi sulla barca prende il sole, chi lecca i piedi a quelli che prendono il sole, per avere in cambio la possibilità di starsene sul ponte, una pletora di garantiti, i soliti illuminati, continuare a dire anche con una certa dose di sufficiente arroganza: Dovete stringere i denti, continuate a remare che vi pensiamo, altrimenti la barca affonda. Beh, andatevene a quel paese; se devo morire, tanto vale che muoia standomene tranquillo e non facendo anche fatica; fare fatica per permettervi di continuare a sproloquiare di una finta solidarietà che, nonostante gli sforzi, faccio fatica a vedere, no, proprio non mi va. Ha ragione il professor Cacciari, quando dice che gli ipergarantiti statali, dovrebbero anche loro rinunciare a qualcosa per il bene della barca, per essere credibili; prontamente lo hanno sentito e hanno agito: organizziamo un bello sciopero che vogliamo l'aumento, che naturalmente devolveremo in solidarietà. Francamente non se ne può più.

Diego Parolo

Veneto

Dubbi sul peso

dei tamponi rapidi

Come non pensare al periodo marzo-maggio quando il Veneto era portato a modello con Vo' per la gestione della pandemia... e ora portato al primo posto della lista nera per contagi e decessi. Che tristezza. Quante volte ho sentito parlare di tamponi rapidi e di falsi positivi, ma mai di falsi negativi. Io purtroppo sono una falsa negativa con tampone rapido eseguito alle ore 11 e tampone molecolare eseguito alle ore 11,02 minuti. Tampone rapido dopo venti minuti negativo, tampone molecolare dopo 4 giorni positivo. Quanti come me? Vista la mia esperienza mi chiedo se i tamponi rapidi siano veramente validi e se possano aver contribuito, insieme ad altri fattori, ai risultati attuali.

Marisa Alfonsi

