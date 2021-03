Vaccinazioni /1

All'ultimo

posto

Leggo su Il Gazzettino che le vittime del Covid sono state: 39.948 tra 80-89 anni, 23.311 tra i 70-70 anni e 19.641 per i 90 anni, ecc. Nonostante l'evidente maggiore numero di colpiti nella fascia tra gli 80-90, il programma di vaccinazione a pagina 3 li relega agli ultimi posti. Per me, nata nel 1935, è previsto proprio l'ultimo posto, dopo il 29 marzo.

Marilia Ciampi

Padova

Vaccinazioni /2

Meglio i donatori

dei bancari

Come ha ben specificato lei direttore vi è una miserevole corsa delle svariate categorie lavorative a chiedere una via preferenziale sui vaccini. Tra queste pure la categoria cui appartengo: i bancari. Chiedono, data la loro importanza come servizio essenziale, di essere anticipati nella corsa al vaccino; hanno presentato formale richiesta Abi ed associazioni sindacali al governo, ai ministri e pure al commissario straordinario. Ancora una volta la categoria si dimostra per quello che è: arroccata ad ataviche tradizioni che facevano del bancario un unto dal Signore per stipendio e benefit vari. Come neoassunto nonostante i 14 anni di servizio trovo esecrabile questa presunzione. La categoria deve accettare di essere ben sostituibile da app e programmi internet. Sempre meno si lavora al contatto con il pubblico, molti comodamente da casa... Ritengo sia più corretto agevolare una vaccinazione ai donatori di sangue dato che la loro salute è realmente un valore aggiunto per tutti.

Giovanni Gastaldi

Vaccinazioni /3

AstraZeneca, noi

e gli altri Paesi

Il ministro Speranza deve sciogliere al popolo italiano il nodo che oggi è stato reso pubblico relativamente al vaccino Astra-Zeneca. Vari Paesi in Europa fra cui l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, la Norvegia, l'Austria, il Lussemburgo e l'Islanda hanno sospeso l'utilizzazione dei suddetto vaccino a fronte di reazioni impreviste e quindi pericolose avvenute in alcuni soggetti sottoposti alla terapia. La Danimarca addirittura ha sospeso per problemi inerenti alla coagulazione del sangue, in Italia si sono verificati casi di trombosi in Sicilia, a Catania si sta persino indagando sulla morte di un poliziotto, a Cosenza é stata sospesa la vaccinazione dei professori nelle scuole. Ora l'AIFA ha deciso di bloccare un lotto di questo vaccino, ma ci deve spiegare come é possibile che 8 Paesi europei sospendano l'utilizzo di Astra-Zeneca per approfondire sulle reazioni avvenute, mentre da noi ci si limita a bloccare solamente un lotto di una partita.

Sergio Scarpa

Venezia

Mascherine contraffatte

Attenti non

solo al virus

È di questi giorni la notizia del sequestro da parte della Guardia di Finanza di due milioni di mascherine ffp2 contraffatte provenienti dal Friuli e destinate a medici e infermieri. La notizia dovrebbe rassicurarci se non fosse che l'altra sera in una trasmissione televisiva sono stati mostrati alcuni numeri di serie di mascherine ffp2 che risulterebbero contraffatte. I numeri sono 1982, 2037, 2163 tutte a marchio CE che, a detta del conduttore, sarebbero incapaci di filtrare correttamente il virus. Ho fatto una breve indagine e sembra che questi numeri siano abbastanza diffusi tra le mascherine in circolazione visto che si possono acquistare in alcune catene di supermercati a prezzi contenuti. Se la notizia fosse vera sarebbe ulteriore motivo di preoccupazione e dimostrerebbe che non è solo il virus che dobbiamo temere ma probabilmente dobbiamo guardarci anche da noi stessi.

Lino Renzetti

Tuffi a Venezia

Chi fa il bagno

non è cafone

Vediamo tuttora a Venezia giovani che si tuffano nei canali della città e fanno il bagno in modo illecito. Leggo che il nostro Sindaco Brugnaro giustamente si arrabbia molto contro queste persone e le definisce cafoni ma questa parola secondo me non è adatta perchè cafoni sono persone che lavorano duro nei campi con le bestie mentre per me queste persone che fanno il bagno nei canali di Venezia devono essere definite come persone incivili e maleducate.

Franco Rinaldin

Venezia

L'identità del Pd

Serve un leader

carismatico

Leggo le considerazioni di Giovanni Diamanti e mi sorgono alcune domande o condivisioni sulla identità del PD. A mio avviso il partito per come è nato deve ritornare allo spirito che lo caratterizzò all'inizio di questa avventura: in pratica un incontro tra cultura cristiano sociale e la socialista-liberale; in sintesi un partito che riesca a coniugare principi di ispirazione cristiano cattolica molto vicini a papa Bergoglio con i principi laici che caratterizzano uno stato moderno presenti nel pensiero socialista e liberale. A mio avviso inoltre il partito ha bisogno di un leader carismatico (Renzi lo è stato in certi momenti per le percentuali raggiunte nelle votazioni europee); non si tratta di essere uomo o donna, si tratta di avere delle capacità, di premiare la coerenza, l'intelligenza ed altre virtù.

Romano Giuliano

Next Generation

Il vero nome

degli aiuti

Chiamiamolo pure appello, correzione o pignoleria, ma è importante iniziare a chiamare le cose con il proprio nome. Il vero nome di quei miliardi è Next Generation EU, la prossima generazione europea, e forse è proprio questo che spaventa un po'. Spaventa perché il nome indica già quale sia la strada da seguire: quella dei giovani europei per i giovani europei. La paura nel pensare al futuro e non al presente, e rendere possibile il mondo che si desidera oggi per il domani e non gli sfizi di ieri per l'oggi, rischierebbe infatti di creare non poche contraddizioni, con il vero scopo degli stanziamenti economici europei. Ma il vero modo di uscire meglio da questa terribile pandemia, sta proprio in quel passo indietro delle vecchie idee a favore delle richieste di chi, nel prossimo futuro dovrà abitare il nostro pianeta. Non è assolutamente un compito facile per la politica, ma un primo suggerimento può essere proprio quello di iniziare a chiamare le cose nel modo corretto, chissà, magari aiuterebbe a ragionare di conseguenza.

Carlos Alberto Ruzzene

